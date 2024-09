Au moins 11 morts au Maroc après les fortes inondations dans le sud

Pluies torrentielles et inondations ont fait au moins 11 morts et 9 disparus depuis vendredi dans le sud du Maroc, un phénomène climatique « exceptionnel » qui a aussi touché l’Algérie voisine, où deux personnes emportées par les flots étaient recherchées dimanche soir.

De violentes averses orageuses et des crues ont fait 11 morts dont 7 dans la province de Tata, à 740 km au sud-est de Rabat, 2 à Tiznit (sud-ouest) et 2 à Errachidia (sud-est) dont un de nationalité étrangère non précisée, a indiqué le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Rachid El Khalfi, selon un bilan provisoire.

Par ailleurs, 9 personnes sont portées disparues dans les zones de Tata, Errachidia et Taroudant (sud-ouest).

De fortes pluies accompagnées de crues et inondations se sont abattues depuis vendredi sur 17 régions et provinces du Maroc dont certaines habituellement semi-arides.

« Le volume des précipitations enregistrées en deux jours est équivalent à celui que connaissent ces régions en temps normal durant toute une année », a précisé le porte-parole du ministère.

Il a annoncé aussi l’effondrement de 40 maisons à l’échelle nationale et des dommages sur 93 routes ainsi que sur les réseaux d’alimentation en eau, électricité et télécommunications.

En Algérie, un front pluvieux de violence similaire a touché des zones désertiques comme le Sahara, selon des images publiées sur les réseaux sociaux.

D’après la Protection civile algérienne, deux personnes emportées par les eaux sont recherchées à Tamanrasset, à environ 2.000 km au sud d’Alger et à El Bayadh, à 600 km au sud-ouest d’Alger. Dans un premier temps, la Protection civile avait annoncé la personne disparue à Tamanrasset ainsi qu’un décès à Illizi, à 700 km au sud-est d’Alger.

L’agence étatique a aussi procédé à plusieurs sauvetages de familles piégées par des rivières en crue, à Illizi et Béchar (sud-ouest) notamment.

Depuis vendredi, le sud et le sud-est du Maroc ainsi que certaines zones de l’Atlas sont touchées « par une masse d’air tropical extrêmement instable, en raison de la position exceptionnelle du Front intertropical (FIT) sur le sud du pays », a expliqué à l’AFP le porte-parole de la Direction générale de la météorologie au Maroc, Lhoussaine Youabd.

« Des masses d’air tropicales humides se sont déplacées vers le nord, rencontrant des masses d’air froid, ce qui a entraîné la formation de nuages instables et violents », a-t-il souligné.

Ces conditions inhabituelles pour ces régions ont provoqué « de fortes averses orageuses et des précipitations importantes, entraînant des crues de rivières » et des inondations, a poursuivi le responsable.

Ces dernières 24 heures, la région de Ouarzazate, à 500 kilomètres au sud de Rabat, a reçu 47 mm d’eau en trois heures, et jusqu’à 170 mm à Tagounite, près de Zagora, non loin de la frontière algérienne, selon les services météo marocains.

« Nous n’avons pas connu de telles pluies depuis une dizaine d’années », a dit à l’AFP un habitant de Ouarzazate, Omar Gana.

Le Maroc connaît un grave stress hydrique après six années consécutives de sécheresse, qui avaient réduit le niveau des barrages à moins de 28% fin août.

Les pluies ont été accompagnées de vents violents, atteignant 100 km/h à Ouarzazate ou 76 km/h à Marrakech, où ils ont causé « un phénomène optique, donnant au ciel une teinte orange ».

Challenge (avec AFP)