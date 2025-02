De nouveaux atouts pour le Toyota Corolla X SUV

Toyota du Maroc commercialise depuis peu la version restylée du Corolla Cross. Baptisé Corolla X SUV pour l’occasion, il revient sur le devant de la scène avec de nombreux arguments.

Au fil de ses presque 60 ans de carrière, la Toyota Corolla, reconnue comme une valeur sûre et incontournable dans le segment des berlines compactes, a vu sa gamme de modèles s’élargir. En plus des berlines quatre et cinq portes, ainsi que des versions break, une variante SUV fait depuis 2020 le bonheur des amateurs du genre. Son nom : le Corolla Cross. Il s’est vu offrir une cure de jouvence et amorce depuis peu sa commercialisation dans le Royaume. Au fait, ne l’appelez plus Corolla Cross, dites plutôt dans nos latitudes Corolla X SUV.

Lire aussi | Tesca et le Groupe Lamrani misent 17 MMAD pour le démarrage de leur joint-venture à Kénitra

Quelques retouches viennent agrémenter la carrosserie, notamment une face avant remaniée qui intègre de nouveaux phares à LED finement crayonnés et une calandre redessinée au motif en nid d’abeille. De quoi insuffler au modèle une allure plus dynamique et dans l’air du temps. En revanche, la partie arrière n’évolue que peu, hormis les feux qui ont été redessinés. L’habitacle est accueillant, offrant une position de conduite haute. Les sièges arrière, facilement accessibles, promettent un confort de qualité. Un toit ouvrant électrique et vitré contribue à créer une réelle sensation d’espace à bord. Il va sans dire que la qualité et l’assemblage des matériaux sont de bonne facture.

Lire aussi | Lancement d’une nouvelle ligne aérienne entre Barcelone et Essaouira

La large console centrale et le tableau de bord épuré combinent élégance et technologie. On retrouve un nouveau combiné d’instruments entièrement digital et personnalisable de 12,3’’, en plus d’un écran média tactile de 8 à 10’’, offrant une interface fluide et intuitive. Les commandes vocales optimisées offrent un accès simplifié aux fonctionnalités essentielles, tandis que l’intégration sans fil «d’Apple CarPlay» et «Android Auto» assure une expérience utilisateur plus harmonieuse. Le coffre offre une capacité de 487 litres, ce qui est très appréciable, avec en prime de nombreux rangements astucieux.

Lire aussi | Ramadan : Voici les horaires de travail des établissements publics et collectivités territoriales

Sous le capot, le on retrouve une motorisation hybride dont la réputation n’est plus à faire qui s’articule autour d’un bloc essence 1,8 litre, épaulé par un moteur électrique, le tout développant une puissance combinée de 122 chevaux pour 142 Nm de couple. Faut-il souligner que cet attelage mécanique bénéficie d’une nouvelle batterie au lithium-ion plus légère et plus puissante que la précédente batterie au nickel-métal hydrure. La consommation se montre raisonnable avec, selon le constructeur, une moyenne de 4,3 l/100 km en cycle mixte WLTP.

Trois finitions sont proposées au catalogue, à savoir la version d’entrée de gamme «Dynamic» qui se montre d’emblée bien fournie. A moins d’opter pour la finition intermédiaire «Dynamic+», voire la plus huppée baptisée «Distinctive», cette dernière offrant une expérience de conduite supérieure. Comptez 319 000 DH (tarif de lancement) pour repartir au volant de la version d’entrée de gamme du Corolla X SUV.