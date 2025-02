La météo pour ce samedi 15 février 2025

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 15 février 2025.



-Passages nuageux denses, avec ondées éparses, par endroits, sur les régions centres et nord, les Haut et Moyen Atlas et le Sud-Est.



-Chutes de neige, l’après-midi et la nuit suivante, sur les Haut et Moyen Atlas.



-Brume ou brouillard sur les côtes Sud, la matinée et la nuit.



-Rafales de vent assez fortes sur les régions centres et les provinces du Sud avec chasse-poussières.



-Température minimale de l’ordre de -03/03 °C sur les reliefs, 02/07°C sur les versants Sud-Est, 05/12°C sur le Centre et le Nord et de 11/16°C sur le Sud.



-Températures du jour en hausse en général.



-Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et entre Tan-Tan et Boujdour, et agitée à forte ailleurs.