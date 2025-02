Tanger-Tétouan-Al Hoceima : Karim Zidane renforce le dialogue avec les investisseurs régionaux

Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, Karim Zidane, a tenu, le 14 février dernier à Tanger, une réunion avec les investisseurs de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. L’objectif était d’échanger sur les moyens de renforcer la dynamique économique de la région et d’améliorer davantage le climat des affaires.



La réunion, qui a eu lieu avec la participation de plusieurs personnalités de haut rang, dont des responsables régionaux et nationaux du développement économique et de l’investissement, des représentants des chambres professionnelles et de l’écosystème entrepreneurial, a permis de mettre en lumière la dynamique d’investissement dans la région et de discuter autour de la contribution du secteur privé au renforcement de cette dynamique et à la concrétisation des objectifs de la stratégie nationale d’investissement privé.

Le ministre en a profité pour mettre en avant le rôle important que joue l’investissement privé dans le développement social et économique du pays et les incitations offertes par la nouvelle Charte de l’investissement. Il a souligné la nécessité de renforcer la coordination entre les différents acteurs locaux, pour faire de l’investissement productif un levier essentiel de développement au niveau de la région. Il a par ailleurs réitéré l’engagement de son département à œuvrer activement pour le renforcement de l’accompagnement et du soutien des investisseurs de manière efficace, afin de favoriser la création d’emplois à forte valeur ajoutée et la réalisation d’un développement global et intégré.

Les intervenants quant à eux ont souligné la position de la région en tant que pôle économique attractif et destination privilégiée pour les investisseurs, tout en passant en revue les défis et contraintes rencontrés par les entrepreneurs, notamment ceux liés aux processus administratifs et aux critères de soutien à l’investissement. Ils ont ainsi appelé à prendre les mesures nécessaires pour renforcer les mécanismes d’accompagnement et de soutien aux investisseurs et faciliter davantage les démarches administratives en vue de tirer pleinement profit des atouts économiques dont regorge la région et des incitations offertes par la Charte de l’investissement.

Sans compter qu’ils ont insisté sur la nécessité de renforcer les mécanismes de soutien aux investisseurs et de simplifier les démarches administratives pour maximiser les avantages économiques de la région et les incitations de la Charte de l’investissement. Le ministre a aussi rencontré les responsables du CRI pour renforcer la dynamique d’investissement et a visité deux unités industrielles soutenues par la Charte de l’investissement, créant environ 1 500 emplois. Il a réaffirmé l’engagement du gouvernement à accompagner les investisseurs et à concrétiser la stratégie nationale d’investissement privé, visant à mobiliser 550 milliards de dirhams et créer 500 000 emplois d’ici 2026.