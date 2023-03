Intelligence artificielle : ces 7 métiers les plus menacés

Après plus d’un siècle d’organisation, de codifications modernes, de légiférerions et de réajustements, le travail, tel qu’il est pensé et exécuté par l’homme, voit son avenir menacé, ces dernières années, la technologie atteignant des performances surhumaines dans une gamme de tâches précieuses. Néanmoins les chercheurs et analystes sont d’accords survle fait que l’IA présente tout de même certaines limitations surtout sur le volet humain. Elle ne peut pas comprendre les problèmes personnalisés et offrir une résolution de problèmes complexes et une intelligence émotionnelle.

Le monde du travail est en passe de subir une reconfiguration profonde et beaucoup plus rapide qu’on ne pouvait l’imaginer. Et pour cause, l’Intelligence artificielle (IA), dans toutes ses manifestations, de plus en plus perfectionnée, s’impose aujourd’hui comme potentiel substitut ; des métiers y résistent, tandis que d’autres par y succombent et, dans quelques années, feront partie de l’histoire.

L’impact de l’IA sur de nombreux métiers commence déjà à se faire ressentir. On compte entre autres l’écriture, la gestion des médias sociaux et la conception graphique. Voici les principaux métiers qui sont les premiers à être fortement impactés :

1. Conception graphique

L’IA a parcouru un long chemin ces dernières années, faisant des progrès significatifs dans diverses industries, y compris la conception graphique. Les outils alimentés par l’IA peuvent créer des conceptions en temps réel qui sont esthétiques. Cette technologie analyse les préférences des utilisateurs, les directives de la marque et les tendances de conception, offrant aux concepteurs un moyen efficace de faire leur travail rapidement. Des outils alimentés par l’IA comme Adobe Spark et Canva créent des graphismes époustouflants avec un minimum d’effort. Les algorithmes analysent également les conceptions et recommandent des modifications pour créer quelque chose d’aligné avec les normes de l’industrie.

2. Rédaction, édition et relecture

L’intelligence artificielle a également fait des progrès remarquables dans le domaine de l’écriture. Grâce à sa capacité à comprendre différentes langues, l’IA est désormais capable de remplacer les rédacteurs, les éditeurs et les relecteurs humains de plusieurs façons. Différents outils d’écriture d’IA, tels que les générateurs de contenu automatisés et les logiciels de traduction, utilisent des algorithmes et l’apprentissage automatique pour créer du contenu écrit. Ces outils peuvent produire des articles, des articles de blog et même des livres avec une rapidité et une précision remarquables. La technologie derrière ces outils s’améliore constamment et crée une écriture complexe et nuancée. Alors que certains pensent que l’IA ne pourra jamais remplacer l’écriture humaine, son contenu peut être très informatif et bien structuré. Cela en fait un outil utile pour les organisations nécessitant une grande quantité de contenu écrit qui est autrement difficile à gérer avec plusieurs rédacteurs et éditeurs.

3. Comptabilité

L’IA a le pouvoir de changer la comptabilité et la comptabilité. Il peut effectuer des tâches telles que la saisie de données et l’analyse rapide et précise de chiffres. Les banques sont un excellent exemple d’organisations utilisant l’IA dans leurs comptes. La comptabilité et la tenue de livres nécessitent une précision et une marge d’erreur minimale, qui peuvent toutes deux être obtenues à l’aide de l’IA. L’IA peut assumer des tâches simples que les comptables débutants effectuent habituellement, laissant les professionnels expérimentés s’occuper des tâches compliquées. Il peut traiter les données sans erreur, ce qui rend le travail plus précis et réduit le risque de fraude. Les principales raisons de l’introduction de l’IA dans les comptes et la comptabilité sont leur capacité à traiter plus rapidement, à faire moins d’erreurs et à garantir l’exactitude. N’oublions pas non plus qu’il élimine le gaspillage de papier. L’IA peut creuser des informations passées pour trouver des tendances et des modèles, donnant aux entreprises des informations utiles pour prendre des décisions. Au fur et à mesure que l’IA s’améliore, elle peut devenir encore plus utile pour la comptabilité et la tenue de livres, privant finalement les humains de leur travail. Des exemples de logiciels d’IA en comptabilité sont QuickBooks, Xero et Zoho Books.

4. Conseil

En raison de sa capacité à suivre, tracer et examiner les informations, l’IA est une menace pour ceux qui font du conseil. Vous pouvez programmer l’IA pour analyser de grandes quantités de données, identifier des modèles et faire des recommandations basées sur ces informations. Par exemple, il peut fournir des informations sur le comportement des clients, les tendances du marché et les performances des produits. Cela permet aux organisations de prendre des décisions éclairées et d’économiser du temps et des ressources. Bien que l’IA ne remplace pas complètement les consultants humains, elle peut certainement augmenter leur travail.

5. Gestion des médias sociaux

Les médias sociaux sont le visage tendance des entreprises progressistes, et l’IA peut automatiser plusieurs tâches effectuées par les gestionnaires de médias sociaux. Par exemple, les algorithmes d’IA peuvent aider à planifier les publications, à créer et à optimiser le contenu, à analyser les données et les métriques et à surveiller l’engagement des clients sur diverses plateformes. Il aide les créateurs de contenu à gagner du temps et à apporter de la cohérence sans trop d’effort. Les outils d’IA suivent les performances des campagnes sur les réseaux sociaux et prennent des décisions basées sur les données pour améliorer leur impact. Ils identifient également le moment le plus efficace pour publier, les meilleurs types de contenu à partager et le public cible à atteindre. Grâce à ces capacités, l’IA a le potentiel d’augmenter considérablement la portée de comptes de médias sociaux exceptionnels, ce qui la rend plus facile et plus efficace que jamais. Il existe plusieurs outils de gestion des médias sociaux alimentés par l’IA comme AgoraPulse, Sprout Social et Buffer pour gérer efficacement les comptes de médias sociaux. Cela peut économiser beaucoup de temps et de ressources que les gestionnaires de médias sociaux consacreraient autrement à ces tâches manuellement. De plus, l’IA peut apporter cohérence et efficacité à la gestion des médias sociaux.

6. Analyse de la recherche

L’analyse de la recherche est le processus de compréhension des données pour prendre de bonnes décisions. L’intelligence artificielle détient également la capacité d’automatiser les tâches que les analystes de recherche humains effectuaient autrefois. L’IA utilise des algorithmes et l’apprentissage automatique pour comprendre les tendances et faire de meilleures prédictions que les humains. Il traite de grandes quantités d’informations beaucoup plus rapidement que les humains, ce qui le rend idéal pour la recherche et l’analyse. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que l’IA remplacera tous les travaux de recherche et d’analyse. Certaines tâches nécessitent encore une interprétation humaine, de la créativité et une pensée critique. Au fur et à mesure que l’IA progresse, elle est susceptible de jouer un rôle de plus en plus important dans l’analyse de la recherche, rendant certains aspects du travail plus faciles et plus efficaces. Des logiciels tels que KNIME, TensorFlow et IBM Watson Studio sont réputés pour l’analyse de la recherche.

7. Télémarketing

L’intelligence artificielle peut remplacer les tâches de télémarketing en automatisant certaines tâches, telles que passer des appels et envoyer des scripts pré-écrits. Les logiciels d’IA peuvent être programmés pour avoir des conversations avec les clients et recueillir des informations. Les entreprises peuvent installer un logiciel de démarchage téléphonique pour réduire le besoin de télévendeurs humains. Il est important de noter que l’IA n’est pas encore assez avancée pour remplacer complètement les télévendeurs humains. L’IA ne peut pas comprendre les problèmes personnalisés et offrir une résolution de problèmes complexes et une intelligence émotionnelle. De tels problèmes nécessitent une interaction humaine. A l’avenir, l’IA pourrait assumer davantage de responsabilités dans le télémarketing, mais pour l’instant, ce n’est qu’un outil qui peut aider les télévendeurs.

S’il est vrai que des emplois peuvent être remplacés par l’IA, il est conseillé de pas considérer comme une menace pour son travail, mais plutôt comme un outil pour aider à faire son travail plus efficacement.