Crédit Agricole du Maroc se lance dans le factoring

Crédit Agricole du Maroc se diversifie. Le groupe bancaire va créer une nouvelle filiale spécialisée dans le métier du factoring.

Une nouvelle filiale du Crédit Agricole du Maroc verra bientôt le jour. En effet, un décret signé par Aziz Akhannouch, Chef du gouvernement, et publié récemment au Bulletin Officiel, autorise la banque à se lancer dans l’activité du factoring en créant une nouvelle société baptisée « Crédit Agricole du Maroc Factoring ». Cette dernière sera dotée d’un capital de 100 millions de DH. D’après le décret, Crédit Agricole du Maroc Factoring offrira sur le marché des solutions innovantes pour la gestion des créances des clients du groupe bancaire, notamment à travers la mobilisation instantanée de la créance, la gestion du portefeuille des clients et la garantie contre les risques des créances impayées. A noter que, généralement, le factoring ou l’affacturage permet aux entreprises d’améliorer leur trésorerie en finançant les factures en attente de paiement. Il s’agit autrement d’une technique de financement et de recouvrement de créances mise en œuvre par les entreprises et consistant à obtenir un financement anticipé et à sous-traiter cette gestion à un établissement de crédit spécialisé.