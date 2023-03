Voyages. Les prix des billets d’avion vont fortement augmenter en 2023

Les billets d’avion coûtent de plus en plus cher et ce n’est pas prêt de s’arrêter, selon une étude réalisée par le comparateur Liligo, dévoilée par Le Parisien . En effet, après avoir déjà augmenté de 22% en moyenne en 2022, selon l’indice de prix du transport aérien de passagers (IPTAP), les prix des billets vont encore grimper de 25% cette année, avec des répercussions fortes sur la période de juillet – août, soit plus de 30% sur deux ans, selon les résultats de cette enquête de Liligo qui a comparé les offres des compagnies pour établir ce baromètre.

Plus concrètement, le 3 mars 2023, le site internet a comparé les offres pour des voyages entre le 8 juillet et le 4 septembre. A titre d’exemple, un vol Paris-Marrakech, une des destinations les plus recherchées, a augmenté de 22% par rapport à 2022, avec un prix moyen de 253 euros. Une explication pour le porte-parole de Liligo.com, Guillaume Rostand, dans Le Parisien : les transporteurs veulent se rattraper. « Quand les particuliers ont pu voyager à nouveau, ils ont limité les hausses tarifaires pour ne pas compromettre la reprise du trafic. Maintenant, ils répercutent leurs hausses de charges », a-t-il expliqué à nos confrères. Les compagnies aériennes font face, en plus, à une augmentation des charges et notamment du kérosène. Le carburant représente aujourd’hui entre 30 et 45 % des prix des billets. De plus, certaines compagnies ont misé sur une réorganisation, à l’aune de la crise sanitaire, en privilégiant des vols populaires souvent pleins.

Ainsi, le moins que l’on puisse dire, c’est que les voyageurs en sortent perdants. En effet, les compagnies aériennes se concentrent principalement sur les allers-retours plébiscités par leurs clients. La forte demande fait grimper le prix du billet. Sur les trajets moins populaires, la flambée des prix est encore plus présente, explique le porte-parole de Liligo.com.