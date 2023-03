La CDG dans le tour de table de SCE Chemicals

Le tour de table de SCE Chemicals (Société chérifienne d’engrais et de produits chimiques) s’apprête à accueillir de nouveaux entrants institutionnels. En effet, la CDG va prendre des participations dans SCE Chemicals via sa filiale Fipar Holding et Capmezzanine II, société gérée par CDG Invest Growth.

Le Conseil de la concurrence a été notifié d’un projet de concentration économique concernant la prise du contrôle conjoint indirect de la société « SCE Chemicals SA » par la société « CDG Invest SA », à travers l’acquisition de 17,57% et 12,08% de son capital social et des droits de vote associés, respectivement par l’intermédiaire de la société « Fipar Holding SA » et « Capmezzanine II SA », selon un communiqué du gendarme de la concurrence. Ainsi, la finalisation de l’opération reste soumise à l’obtention de l’autorisation réglementaire requise du Conseil de la concurrence qui vient d’être saisi dans ce sens.