Chery Omoda 5, un nouveau SUV pour conquérir le globe

Une conférence de presse en ligne à l’attention de certains médias nord-africains, tel a été récemment l’objectif de Chery. Le constructeur automobile chinois qui poursuit sur différents marchés de la planète le lancement de l’un de ses derniers modèles, à savoir l’Omoda 5, a tenu à lever le voile sur sa stratégie de développement globale, et plus particulièrement, sur celle qu’il compte déployer sur le continent.

Une conférence digitale qui a permis donc de découvrir les caractéristiques de ce nouveau SUV, ainsi que les dernières technologies et innovations qui ont été utilisées pour sa conception. Sur le plan du design, sa silhouette ne passe pas inaperçue, le constructeur automobile chinois ayant capitalisé sur sa nouvelle orientation stylistique baptisée «art in motion». Bien agencé et disposant de matériaux qualitatifs, l’habitacle mise à la fois sur l’accueil et sur les équipements de confort et de sécurité dernier cri. Rappelons que l’Omoda 5 a décroché la note maximale de 5 étoiles aux crash-tests EuroNCAP.

Mécaniquement, l’engin est animé au choix par un 1,5 litre essence délivrant 150 chevaux, épaulé par une boîte de vitesse automatique CVT à 9 rapports. À moins d’opter pour un 1,6 litre essence de 200 chevaux, associé à une boîte de vitesses DCT à 7 rapports. Des motorisations électrifiées seront disponibles par la suite. Outre le Moyen-Orient, la Turquie, ou l’Afrique du Sud où l’Omoda 5 a amorcé récemment sa commercialisation, la marque chinoise entend conquérir le marché européen avec ce modèle.