Franc succès pour la première édition du Business Forum ZLECAF

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la première édition du Business Forum ZLECAF a rassemblé à Casablanca des représentants de 12 pays africains pour discuter des enjeux et perspectives liés à la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF).

Cet événement a été organisé par le Secrétariat d’État au Commerce Extérieur en partenariat avec l’ASMEX (Confédération Marocaine des Exportateurs), et présidé par Omar Hejira, Secrétaire d’État au Commerce Extérieur.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par une allocution de Hejira, qui a rappelé l’engagement du Maroc en faveur de la coopération africaine. Il a souligné que « le Maroc a érigé la coopération africaine en priorité de sa politique étrangère », conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Hejira a insisté sur l’importance de l’intégration régionale comme levier de croissance économique, de création d’emplois et de développement durable pour l’Afrique, en plaçant les citoyens africains au cœur des préoccupations.

Hassan Sentissi El Idrissi, Président de l’ASMEX, a quant à lui mis en avant la ZLECAF comme une opportunité unique pour construire une économie intégrée et compétitive en Afrique. Il a souligné que cette initiative pourrait encourager la création d’emplois qualifiés pour les jeunes Africains et favoriser une croissance durable. Selon lui, la logistique et la durabilité seront essentielles pour faire des entreprises africaines de véritables compétitrices sur les marchés internationaux.

Le Secrétaire Général de la ZLECAF, Mene Wamkele Mene, a salué le rôle stratégique du Maroc dans la coopération Sud-Sud. Il a souligné que le forum contribuera à positionner le Maroc comme un hub économique stratégique en Afrique, en facilitant des partenariats solides entre les pays du continent.

Les discussions ont couvert une large gamme de sujets, dont les stratégies d’accès aux marchés africains, les mécanismes de financement, les politiques favorisant le commerce intra-africain, ainsi que les meilleures pratiques pour maximiser les avantages de la ZLECAF.

En clôture, Hejira a annoncé que la seconde édition du forum se tiendra à Marrakech, établissant ce forum comme un événement annuel. Il a également émis plusieurs recommandations, notamment la création d’une task force entre le ministère et la ZLECAF pour accélérer l’opérationnalisation de la zone de libre-échange, ainsi que la création d’un guide pour le parcours export-import en Afrique, en partenariat avec divers organismes marocains.