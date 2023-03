VotreChauffeur.ma et VotreColis.ma réalisent une nouvelle levée de fonds de 2,5 MDH

Lire aussi | L’urgence de s’interroger sur le sens de l’hospitalité dans le secteur de l’hôtellerie

L’activité de transport de marchandise (votrecolis.ma) a connu, elle aussi, un développement soutenu via la signature de contrats avec des clients de premier plan au niveau national. Les fonds seront utilisés à renforcer la présence de deux marques à travers le Maroc, en élargissant leur flotte et en améliorant les outils numériques développés en interne par leurs équipes. VotreColis.ma et VotreChauffeur.ma se sont rapidement imposés sur le marché marocain grâce à leur engagement en faveur de la qualité de service, l’innovation et la satisfaction de leurs clients. C’est pourquoi, avec cette levée de fonds, les deux marques souhaitent continuer à offrir des services sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques de leur clientèle.

« Nous sommes très heureux de cette levée de fonds qui nous permettra de poursuivre notre développement et de renforcer notre présence sur le marché marocain. La satisfaction de nos clients est notre première motivation et nous sommes résolus à continuer à offrir des services de qualité à nos utilisateurs », déclare le DG de VotreColis.ma et VotreChauffeur.ma Zakaria Affi. Ces deux startups innovantes sont spécialisées dans la livraison de dernier kilomètre et la mobilité, offrant des solutions rapides, fiables et abordables pour les particuliers et les entreprises. Avec leur engagement en faveur de la qualité du service et la satisfaction de leurs clients, les deux marques sont en passe de devenir des acteurs clés du secteur de la livraison et de la mobilité au Maroc.

VotreChauffeur.ma et VotreColis.ma VotreChauffeur.ma ont été co-fondée en 2014 par Ismaël Belkhayat et Jawad Ziyat. Elle ont d’abord été lancées à Casablanca avant d’étendre leur activité pour couvrir plusieurs autres villes du Maroc. VotreChauffeur.ma propose des véhicules avec chauffeur, accessibles à travers une plateforme de réservation en ligne et un centre d’appels, disponibles 24h/24 et 7J/7. La start-up casablancaise se distingue depuis 2014 sur le marché national des VTC, avec un service haut-de-gamme qui séduit une clientèle professionnelle et des investisseurs de haute volée.

Pour rappel, VotreColis.ma est un service dérivé du projet VotreChauffeur.ma, leader marocain des véhicules avec chauffeurs. Nous tirons ainsi parti des fonctionnalités de l’application VotreChaffeur.ma pour créer un réseau de livraison sur lequel votre entreprise peut compter. C’est aussi une startup spécialisée dans le last mile au Maroc. Son service de livraison destiné à l’E-commerce comprend la collecte des colis jusqu’à la livraison finale, selon quatre piliers fondamentaux et des écosystèmes complémentaires : l’expertise dans l’optimisation des tournées, la formation des équipes, la digitalisation des processus et la capacité de montée en charge y compris en termes de véhicules.