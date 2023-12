Nouvelle stratégie industrielle. Ryad Mezzour se concerte avec les acteurs de la région Marrakech-Safi

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a tenu le 8 décembre courant à Marrakech, une réunion de concertation avec les acteurs régionaux de Marrakech-Safi. Cette dernière s’est articulée autour de la nouvelle stratégie industrielle et les perspectives de développement du secteur dans cette région du Royaume.



Concrètement, cette réunion s’inscrit dans le cadre d’une tournée nationale au cours de laquelle les équipes du ministère, sous la présidence de M. Mezzour, se rendront dans les 12 régions du Maroc pour aller à la rencontre des acteurs locaux et régionaux, afin de recueillir des propositions concrètes et pratiques de nature à enrichir le contenu de la stratégie industrielle en cours d’élaboration.

Intervenant à cette occasion, M. Mezzour a indiqué que conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le ministère de l’Industrie et du Commerce s’attèle à l’élaboration d’une nouvelle stratégie industrielle, en concertation avec les partenaires des secteurs public et privé, pour garantir un développement durable et un développement équilibré de tous les secteurs industriels et de toutes les régions du Royaume, tout en répondant aux aspirations des citoyens, des entreprises et de tous les partenaires internationaux.

Par ailleurs, le ministre a souligné la nécessité de motiver les ressources humaines, de promouvoir la recherche, le développement et l’innovation, et d’améliorer la compétitivité et le développement durable, ajoutant que cette nouvelle stratégie industrielle sera élaborée selon la vision de chaque région dans le cadre d’une approche de concertation avec les différents acteurs régionaux. Faut-il souligner que durant cette rencontre, Ryad Mezzour a mis en avant les potentialités importantes, dont regorge la région Marrakech-Safi, et qui sont de nature à en faire un pôle industriel régional, national et mondial dans de nombreuses industries.