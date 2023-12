Maroc. Le temps qu’il fera ce samedi 9 décembre

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 9 décembre 2023:

– Temps relativement froid avec gelée sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux la matinée et la nuit.

– Formations brumeuses locales sur les plaines nord et centre et près des côtes centre.

– Rafales de vent localement assez fortes sur les côtes centre et l’Est de la Méditerranée et l’Oriental.

– Quelques chasse-poussières sur l’intérieur des provinces du sud et le sud de l’Oriental.

– Températures minimales de l’ordre de 03/08°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 11/16°C près des côtes, le Souss et les provinces du sud et de 07/12°C sur le reste du pays.

– Températures maximales en légère baisse sur l’Oriental et en hausse ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée au nord de Tan Tan et peu agitée à agitée au sud.