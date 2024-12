Smeia dévoile le Range Rover Sport SV Edition

Du nouveau chez Smeia, l’importateur exclusif de Jaguar Land Rover au Maroc. Justement, les showrooms de la marque accueillent depuis peu le Range Rover Sport SV Edition, un SUV ultra luxueux qui entend offrir une combinaison d’excellente facture de design raffiné, de technologies de pointe et de performances dynamiques.

Il faut dire que la marque n’a pas lésiné sur les moyens pour offrir aux heureux propriétaires de l’engin une expérience de conduite et de confort inégalée. Évidemment, son design sportif ne passe pas inaperçu avec ses phares à LED de type Digital LED headlights avec DRL signature, ses marchepieds latéraux rétractables, son capot en fibre de carbone, l’ensemble se voyant chaussé de somptueuses jantes de 23″.

Il va sans dire, que ce modèle est équipé d’une pléthore de technologies de haute volée et de finitions exclusives, au rang desquelles le «Head-up Display», une vision claire et intuitive des informations essentielles sur le pare-brise, le «Body and Soul Seat», une expérience sensorielle immersive grâce à une technologie sonore intégrée dans les sièges. Ajoutez-y la climatisation automatique 4 zones, le système audio «Meridian Signature» ou l’écran tactile 13,1” «Pivi Pro», une interface intuitive et réactive pour gérer toutes les fonctions du véhicule.

Sans parler du volet technologique de l’engin qui place la barre haut avec ses quatre roues directrices, son différentiel actif électronique avec commande vectorielle de couple par freinage à même d’offrir une tenue de route précise dans toutes les situations, sans parler du «Système Adaptive Dynamics», en clair une suspension intelligente qui ajuste la conduite en temps réel. Disponible dès maintenant en stock limité chez l’importateur de la marque, le Range Rover Sport SV Edition offre se négocie pour la bagatelle de 3 210 000 DH clés en main. Avis aux aficionados de la marque.