Hakim Ziyech entre vite en symbiose avec les supporters du Galata [Vidéo]

Le club turc de première division a officialisé la signature de Hakim Ziyech. Galatasary est parvenu à convaincre les responsables récalcitrants du club londonien de Premier League. Le joueur marocain sera prêté gratuitement avec une option d’achat.

Le Galatasaray avait l’œil fixé sur l’enfant prodige marocain, mais a préféré suivre de loin les négociations entre Chelsea et les différentes équipes européennes, qui manifestaient leur intérêt pour l’ancienne star du championnat néerlandais. La dernière manifestation d’intérêt venue d’Arabie Saoudite n’a pas non plus bouleversé les plans du plus grand club turc, avant qu’elle échoue à son tour.