Prime d’appui à l’emploi : mise en œuvre opérationnelle

a pris forme à travers un partenariat qui inclut les différents départements ministériels, les établissements publics, les collectivités territoriales, ainsi que les associations de la société civile et les coopératives locales, en plus des entreprises du secteur privé.

La seconde phase du programme, « Awrach II »,lancée le 25 juillet 2023, constitue un dispositif capitalisant sur les acquis d’ »Awrach I ». La seconde édition du programme vise la création de 250.000 opportunités d’emplois directs au cours de deux années, dans le cadre de chantiers généraux provisoires de petite et grande envergure.La PAE, qui constitue la composante essentielle du programme, a pour objectifs de permettre aux personnes rencontrant des difficultés d’insertion sur le marché du travail de développer une expérience professionnelle, de renforcer leurs compétences techniques et comportementales et d’augmenter leur chance d’une insertion durable. Elle permet aussi aux très petites entreprises (TPE) de satisfaire leurs besoins en ressources humaines, de renforcer leur encadrement et par conséquent le capital humain, d’appuyer le développement de leur compétitivité, ainsi que de bénéficier d’un allègement du coût salarial.

Lire aussi | Inflation : la hausse des prix reprend

La PAE est donc une mesure incitative à l’emploi au profit des entreprises, associations et coopératives et pour différentes catégories de chercheurs d’emploi. Elle est composée d’une prime mensuelle versée aux employeurs pour leurs recrutements en contrat de 12 mois minimum. La PAE prévoit le versement d’une prime de 1.500 Dhs par mois à l’employeur par la CNSS pendant 9 mois et prévoit également la prise en charge de différentes catégories de chercheurs d’emploi.

Deux catégories d’employeurs sont éligibles. Il y a d’abord les TPE dont le CA est inférieur à 10 MDH ou les entreprises nouvellement créées avec un nombre de salariés ne dépassant pas 20 personnes. Sont également concernées les entreprises, les coopératives ou associations affiliées à la CNSS. Au niveau des chercheurs d’emploi, différentes catégories sont éligibles selon la catégorie de l’employeur. Si l’employeur est une TPE, les candidats concernés sont ceux inscrits à l’Anapec et n’ayant pas été déclarés à la CNSS plus de 6mois durant les 3 dernières années. S’agissant des autres employeurs affiliés à la CNSS, les candidats concernés regroupent les non-diplômés, les personnes en situation de handicap, les migrants en situation régulière, les diplômés inscrits à l’Anapec pendant 12 mois et les diplômés non-déclarés à la CNSS depuis plus de 12 mois.

Lire aussi | Fondation OCP : la dimension humaine du géant mondial des phosphates

C’est donc la CNSS qui est chargée par les pouvoirs publics, comme intermédiaire, pour servir les salaires aux employés recrutés dans le cadre du programme chantiers provisoires et primes d’appui à l’emploi aux employeurs éligibles.