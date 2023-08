Maroc. Le temps qu’il fera ce dimanche 20 août

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 20 août 2023 :



-Temps chaud sur les plaines Nord et Centres, le Sud-Est, le Souss et le Nord-Est des provinces Sud.



-Brume ou brouillard par endroits sur les côtes, le matin et la nuit.



-Ondées et orages sur les Haut et Anti-Atlas, leurs régions voisines, le Sud-Est et sur l’extrême Sud.



-Rafales de vent assez fortes sur le Nord-est des provinces Sud et le Sud-Est.



-Températures minimales de l’ordre de 26/32°C sur le Centre, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Sud-Est et l’Est des provinces Sud, 22/27°C sur le Saiss, la Méditerranée, le Rif et les plaines intérieures Nord et Centres et de 16/22°C partout ailleurs.



-Températures du jour en hausse sensible sur le Nord et le Centre.



-Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral Atlantique.



Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie nationale pour cette journée :



– Oujda 23 39



– Bouarfa 26 38

– Al Hoceima 24 32