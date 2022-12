Le premier Sommet Chine-États arabes a posé un important jalon dans les annales des relations sino-arabes

Le premier Sommet Chine-États arabes a connu la participation des dirigeants de 21 États de la Ligue arabe et du Secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit, il s’agit de l’événement diplomatique le plus important et de plus haut niveau entre la Chine et le monde arabe, depuis la fondation de la République populaire de Chine. Le Sommet a publié la Déclaration de Riyad du premier Sommet Chine-États arabes et annoncé l’engagement commun des deux parties de travailler à construire une communauté d’avenir partagé sino-arabe à l’ère nouvelle. Le Sommet a publié les grandes lignes du plan de la coopération globale entre la Chine et les États arabes, et le document sur l’approfondissement du partenariat stratégique Chine-États arabes tourné vers la paix et le développement.

L’organisation du premier Sommet Chine-États arabes est une décision stratégique conjointe des deux parties pour renforcer la solidarité et la coordination dans les circonstances actuelles. C’est aussi une occasion permettant aux deux parties d’établir davantage de conceptions stratégiques communes sur les grandes questions régionales et internationales, afin d’envoyer un message fort sur leur détermination à renforcer la solidarité et la coordination, à nous soutenir mutuellement, à promouvoir le développement commun et à défendre le multilatéralisme, à agir conjointement sur l’Initiative pour le développement mondial et l’Initiative pour la sécurité mondiale.

Lire aussi | Le Maroc et la Chine veulent booster leurs échanges commerciaux

Le Président Xi Jinping a prononcé un discours intitulé « Poursuivre l’esprit d’amitié sino-arabe et construire ensemble une communauté d’avenir partagé sino-arabe à l’ère nouvelle ». Le Président Xi Jinping a appelé la Chine et les États arabes à construire une communauté de destin sino-arabe encore plus solide, en vue d’apporter plus de bénéfices aux peuples chinois et arabes et de contribuer au progrès de l’humanité.

Il est important de garder l’indépendance et de défendre les intérêts communs. La Chine soutient les efforts des États arabes pour explorer en toute indépendance une voie de développement adaptée à leurs conditions nationales et prendre fermement en main leur propre destin. Elle entend travailler avec eux à approfondir la confiance stratégique mutuelle et à s’accorder mutuellement un soutien ferme dans la préservation de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de la dignité nationale de part et d’autre.

Il est important d’axer leurs efforts sur le développement économique et favoriser la coopération gagnant-gagnant. Il faut renforcer la mise en synergie de leurs stratégies de développement et promouvoir la coopération de qualité dans le cadre de l’Initiative « la Ceinture et la Route ». Il faut consolider la coopération dans les domaines traditionnels tels que l’économie, le commerce, l’énergie et les infrastructures, renforcer les nouveaux pôles de croissance comme le développement vert et bas carbone, la santé ainsi que l’investissement et la finance, explorer de nouveaux champs d’action comme l’aéronautique, le spatial, l’économie numérique et l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, et relever les défis majeurs comme la sécurité alimentaire et énergétique.

Il est important de préserver la paix dans la région et réaliser la sécurité commune. La Chine soutient les efforts des États arabes pour promouvoir le règlement politique des dossiers brulants et épineux par la sagesse arabe et bâtir une architecture de sécurité commune, intégrée, coopérative et durable au Moyen-Orient.

Lire aussi | Maroc-Chine. 64 ans de relations diplomatiques solides et fructueuses

Il est important d’intensifier les échanges entre civilisations et renforcer la compréhension et la confiance mutuelle. Il faut combattre ensemble l’islamophobie, développer la coopération sur la déradicalisation et rejeter l’association du terrorisme avec une ethnie ou une religion particulière, elles doivent faire valoir les valeurs communes de l’humanité que sont la paix, le développement, l’équité, la justice, la démocratie et la liberté.

Le Président Xi Jinping a souligné que la question palestinienne mettait en jeu la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Il a invité la communauté internationale à raffermir sa conviction dans la « solution à deux États », à rester fidèle au principe de « la terre contre la paix ». La Chine continuera à soutenir la création d’un État palestinien indépendant et pleinement souverain sur la base des frontières de 1967 et ayant Jérusalem-Est comme capitale et l’obtention par la Palestine du statut d’État membre de l’ONU.

Le Président Xi Jinping a proposé huit initiatives majeures sur la coopération pragmatique sino-arabe.

Premièrement, une initiative de coopération sur le soutien au développement. La Chine discutera avec la partie arabe de la mise en œuvre de projets d’assistance d’une valeur de 5 milliards de yuans (environ 719 millions de dollars américains) en matière de coopération au développement, et inclura 30 projets arabes éligibles dans le cadre de projets de l’Initiative pour le développement mondial. La Chine fournira une aide humanitaire et de reconstruction à des pays tels que la Palestine, le Yémen, le Liban et la Syrie. La Chine entend porter ses échanges commerciaux avec les États arabes à 430 milliards de dollars d’ici 2027.

Lire aussi | Célébration du Festival de mi- automne, à Meknès, par le Centre culturel de la Chine à Rabat

Deuxièmement, une initiative de coopération en matière de sécurité alimentaire. La Chine est prête à aider la partie arabe à renforcer sa sécurité alimentaire et sa capacité de production agricole. La Chine construira, avec la partie arabe, cinq laboratoires communs d’agriculture moderne et réalisera 50 projets de démonstration dans le cadre de la coopération en matière de technologies agricoles, et enverra 500 experts en technologies agricoles à la partie arabe pour l’aider à augmenter le rendement des céréales, à améliorer sa capacité à récolter et à stocker les céréales et à réduire les pertes, et à améliorer la productivité agricole.

Troisièmement, une initiative de coopération sur la santé publique. La Chine est prête à travailler de concert avec la partie arabe pour construire un centre de coopération sur les sciences et technologies de la santé publique et une alliance de coopération pour l’innovation, la recherche et le développement de vaccins, à réaliser cinq projets de coopération en matière de médecine traditionnelle chinoise dans les États arabes, à continuer d’envoyer des équipes médicales chinoises dans les États arabes pour réaliser 2.000 opérations gratuites de la cataracte et à fournir des services de télémédecine aux populations des États arabes.

Quatrièmement, une initiative de coopération sur l’innovation verte. La Chine est prête à travailler de concert avec la partie arabe pour mettre en place un centre de recherche international sur la sécheresse, la désertification et la dégradation des sols, et à réaliser cinq projets de coopération Sud-Sud dans le domaine du changement climatique. La Chine utilisera ses satellites météorologiques Fengyun et le Centre météorologique mondial à Beijing pour aider la partie arabe à prévenir et à atténuer les catastrophes naturelles. La Chine est prête à collaborer avec la partie arabe pour créer un centre sino-arabe de promotion de l’application et de l’industrialisation du système de navigation par satellite BeiDou, afin de fournir à la partie arabe des services de qualité dans des domaines tels que les transports, l’agriculture de précision, la recherche et le sauvetage.

Lire aussi | Forum sino-arabe pour la réforme et le développement. La Chine, un modèle à suivre

Cinquièmement, une initiative de coopération sur la sécurité énergétique. La Chine est prête à travailler de concert avec la partie arabe pour construire un centre de coopération sur l’énergie propre, soutenir les entreprises énergétiques et les institutions financières chinoises pour participer à des projets d’énergies renouvelables dans les États arabes avec une capacité installée totale de plus de cinq millions de kilowatts. La Chine est prête à coopérer avec la partie arabe dans la recherche et le développement des sciences et technologies de l’énergie, à renforcer la coordination de la politique énergétique et à promouvoir la construction d’un système de gouvernance énergétique mondial caractérisé par la justice, l’équité, l’équilibre et le partage des bénéfices.

Sixièmement, une initiative de coopération sur le dialogue inter-civilisationnel. La Chine invitera 1.000 personnalités de partis politiques, de parlements, de médias et de groupes de réflexion de la partie arabe à venir en Chine pour des échanges. La Chine encouragera la coopération entre 500 entreprises culturelles et touristiques chinoises et arabes, et formera 1.000 talents culturels et touristiques pour les États arabes. La Chine, en collaboration avec la partie arabe, mettra en œuvre le projet de traduction mutuelle de 100 livres classiques et le projet de coopération de 50 programmes audiovisuels.

Septièmement, une initiative de coopération sur le développement de la jeunesse. La Chine organisera un forum sur le développement de la jeunesse avec les États arabes et lancera un plan de coopération « 10+10 » entre les universités chinoises et arabes. La Chine invitera 100 jeunes scientifiques de la partie arabe à venir en Chine pour des échanges de recherche scientifique, 3.000 adolescents pour des échanges culturels sino-arabes et 10.000 talents arabes pour une formation professionnelle dans les domaines de la lutte contre la pauvreté, de la santé et du développement vert. La Chine est prête à aider à mettre en place davantage d’ateliers Luban dans les États arabes.

Lire aussi | LGV Marrakech-Agadir. Le match France vs Chine

Huitièmement, une initiative de coopération en matière de sécurité et de stabilité. La Chine travaillera avec la partie arabe pour renforcer les dialogues stratégiques entre leurs départements de la défense et leurs forces militaires, ainsi que les échanges entre les unités militaires et entre les académies, approfondir la coopération en matière de sécurité maritime, de maintien de la paix internationale et de techniques professionnelles, et développer les exercices et les formations militaires conjoints ainsi que la formation du personnel. La Chine formera 1.500 personnes dans des domaines tels que la police intelligente et l’application de la loi en matière de cybersécurité pour la partie arabe. La Chine mettra en œuvre l’initiative de coopération Chine-Ligue des États arabes sur la sécurité des données, établira un mécanisme d’échange d’informations sur les réseaux et renforcera les échanges et les dialogues sur la gouvernance des données et la cybersécurité avec la partie arabe.

Le premier Sommet Chine-États arabes, ces derniers jours, est en tête de l’actualité au Maroc. Le Chef du Gouvernement marocain Aziz Akhannouch présent au Sommet a lu le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Sa Majesté a souligné que le Maroc a une forte conviction en la nécessité impérieuse de consolider le partenariat stratégique entre la Chine et les pays arabes, en affirmant que les relations sino-arabes, qui se diversifient et évoluent sur les plans politique, économique, commercial, culturel et humain, recèlent un potentiel important qu’il convient de mettre à profit de manière optimale afin qu’elles contribuent à concrétiser les aspirations du monde arabe à un essor économique effectif et à davantage de progrès scientifiques et technologiques, grâce notamment à la réalisation de projets de développement, au renforcement des infrastructures et des équipements logistiques, au développement humain et au transfert de technologie. Au sujet des relations sino-marocaines, le Souverain a exprimé sa profonde satisfaction pour la forte amitié historique qui lie les deux pays, saluant leur coopération fructueuse dans divers domaines ainsi que la coordination et la concertation constructives sur diverses questions d’intérêt commun. Le Roi a réitéré l’adhésion du Royaume du Maroc à la politique d’une seule Chine, comme base des relations entre les deux pays amis. Notre soutien aux initiatives lancées par la Chine telles que le Groupe des amis de l’Initiative pour le développement mondial reflète le niveau de coopération étroite entre les deux pays amis. Le Maroc souhaite également aller de l’avant dans la consolidation du Partenariat stratégique conclu entre les deux pays en mai 2016.

Li Changlin

Ambassadeur de Chine au Maroc