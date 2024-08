Marques automobiles : qui sont vraiment OMODA et JAECOO ?

OMODA et JAECOO sont les deux nouvelles marques automobiles chinoises que CFAO Mobility Maroc s’apprête à lancer sur le marché prochainement. En seulement une année, ces marques ont connu une croissance exceptionnelle, avec 160 000 véhicules exportés en 2023, se positionnant ainsi parmi les marques automobiles les plus dynamiques au niveau mondial. Et elles entendent bien tirer leur épingle du jeu sur le marché marocain.

Pour la petite histoire, les marques OMODA et JAECOO ont été lancées en avril 2023 lors du Salon Automobile de Shanghai par le Groupe Chery. Elles ont été conçues pour développer les ventes à l’international, notamment en Europe, en proposant une gamme de véhicules essence, hybride et électrique. Rappelons que Chery, société fondée le 8 janvier 1997 dans la ville de Wuhu en Chine, est actuellement le 5ᵉ plus important groupe automobile dans le pays avec 1 881 316 véhicules vendus en 2023, et le premier groupe automobile exportateur depuis 22 ans consécutifs, au service de ses 14 millions de clients dans le monde. Il va sans dire qu’OMODA et JAECOO bénéficient des investissements du groupe Chery, notamment en matière de technologies stratégiques.

Ces toutes jeunes marques s’appuient également sur de nombreux partenaires internationaux automobiles de haut rang, tels que Bosch GmbH et Siemens VDO (Allemagne), Valéo (France), Delphi Automotive, Autoliv, PPG Industries, Visteon (États-Unis), ou encore Futuris (Australie). À noter que le 19 avril dernier, le groupe Chery a signé, en présence du président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez, un accord de coopération avec la société espagnole «Ebro-EV Motors» pour établir une joint-venture pour la production de l’OMODA E5 à Barcelone, à destination du marché européen.

Dans le détail, OMODA se positionne, selon le staff de la marque, comme le spécialiste des SUV futuristes compacts, se concentrant sur le design, la technologie et la responsabilité environnementale. L’origine du nom OMODA est l’association entre «O», comme «oxygène», et «Moda», reflétant à la fois la mode et un modernisme futuriste, toujours selon le constructeur.

Quant à JAECOO, la dénomination est inspirée par la fusion du mot allemand «Jäger» (qui signifie chasseur) et du mot anglais «cool», pour refléter son adaptabilité à tous les environnements, grâce au développement de nouvelles technologies disruptives pour le tout-terrain, dixit le staff de la marque. C’est en juillet 2024 que cette nouvelle marque tout-terrain a fait ses débuts en Europe en lançant le JAECOO 7 lors du prestigieux Festival de Goodwood au Royaume-Uni.

Toujours est-il qu’en moins d’un an, OMODA et JAECOO se sont rapidement étendues à l’échelle mondiale, investissant des marchés clés tels que le Mexique, l’Espagne, le Chili, le Kazakhstan, la Turquie, mais également l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la Belgique et bientôt la Pologne, la Grèce, les Pays-Bas, la France et l’Allemagne. Plus de 40 marchés à haut potentiel global ont été ouverts, établissant un réseau de 900 concessionnaires. En juste une année, avec 160 000 véhicules exportés en 2023, OMODA et JAECOO ont été les marques automobiles à la plus forte croissance dans le monde, souligne le groupe Chery.

Qu’en est-il de l’offre de véhicules au Maroc ? Elle s’articulera autour des nouveaux OMODA 3, OMODA 5 et JAECOO 7, qui seront disponibles dès le 12 septembre prochain à Casablanca. Les versions essence arriveront d’abord, suivies du modèle tout électrique, le nouveau OMODA E5, selon l’importateur local de la marque. Tous les nouveaux modèles OMODA et JAECOO ciblent le segment très concurrentiel des SUV compacts. Rappelons que le volume de ventes annoncé par l’importateur local des deux marques, lors de la première année de commercialisation des modèles dans le Royaume, est estimé à 350 véhicules.