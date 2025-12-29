Chambres professionnelles: il reste 48H pour s’inscrire sur les listes électorales

Le dépôt des nouvelles demandes d’inscription sur les listes électorales des Chambres professionnelles, dans le cadre de la révision annuelle desdites listes au titre de l’année 2026, prendra fin le 31 décembre 2025, rappelle, lundi, un communiqué du ministre de l’Intérieur.

« Le ministre de l’Intérieur informe les professionnels exerçant dans les secteurs relevant des Chambres d’agriculture, des Chambres de commerce, d’industrie et de services, des Chambres d’artisanat ou des Chambres de pêche maritime, qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales des Chambres professionnelles, qui remplissent les conditions légales requises et qui sont âgés de 18 ans au moins ou qui atteindront cet âge le 31 mars 2026, que le dépôt des nouvelles demandes d’inscription sur lesdites listes, dans le cadre de la révision annuelle au titre de l’année 2026, prendra fin le mercredi 31 décembre », précise le communiqué.

Lire aussi | Listes électorales : dernière chance d’inscription avant le 31 décembre

Durant ce délai, les professionnels concernés sont appelés à déposer leurs demandes d’inscription sur la liste électorale de la Chambre dont ils relèvent auprès des bureaux de l’autorité administrative locale dont relève le lieu d’exercice de leur activité professionnelle, ajoute la même source.

De même, le ministre de l’Intérieur rappelle que les professionnels inscrits sur les listes électorales actuelles des Chambres professionnelles, et souhaitant transférer leur inscription de la liste électorale d’une catégorie professionnelle ou d’une instance électrice à la liste d’une autre catégorie ou d’une autre instance ou d’une circonscription électorale à une autre ou d’une chambre professionnelle à une autre, doivent déposer leurs demandes auprès des bureaux précités avant fin décembre courant, conclut le communiqué.