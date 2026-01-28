Forum interparlementaire franco-marocain: Larcher et Braun‐Pivet attendus à Rabat

Le président du Sénat français, Gérard Larcher, et la présidente de l’Assemblée nationale, Mme Yaël Braun‐Pivet, sont attendus les 29 et 30 janvier à Rabat, dans le cadre de la 5ème session du Forum interparlementaire franco-marocain, dont la dernière édition remonte à 2019.

«Accompagnés d’une délégation parlementaire transpartisane, composée de huit députés et de huit sénateurs, le Président du Sénat et la Présidente de l’Assemblée nationale souhaitent affirmer, dans le domaine parlementaire, le partenariat d’exception renforcé entre la France et le Maroc», indique une source officielle française.

Ce déplacement s’inscrit dans la continuité de la visite de la présidente de l’Assemblée nationale en décembre 2024 et du président du Sénat en février 2025 au Royaume du Maroc. Cette visite conjointe «témoigne de la volonté de donner un nouvel élan à la diplomatie parlementaire entre nos deux pays», ajoute la même source.

A rappeler que lors de la visite d’Etat du président Emmanuel Macron au Maroc, en octobre 2024, il a été décidé d’imprimer une forte impulsion aux relations multidimensionnelles d’excellence entre le Maroc et la France, pour tenir compte des ambitions des deux pays et faire face, ensemble, aux évolutions et défis internationaux.

Au cours de leur séjour, M. Larcher et Mme Braun‐Pivet s’entretiendront avec le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et avec le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Aux côtés de leurs activités parlementaires, les deux présidents devront effectuer, vendredi, une visite à l’Institut de formation ferroviaire (IFF) de Rabat, fondé en 2015 à la suite d’un partenariat entre l’ONCF et la SNCF, dans le cadre du projet de Ligne à Grande Vitesse au Maroc. Société anonyme de droit marocain dotée d’un directoire et d’un conseil de surveillance, l’IFF est détenu à parts égales par les deux compagnies.