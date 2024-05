Mezzour signe avec l’italien NUTI IVO un MoU pour la création d’une tannerie moderne au Maroc

Un mémorandum d’entente a été signé mardi à Rabat entre Ryad Mezzour et le CEO du groupe italien de Tanneries NUTI IVO, Fabrizio Nuti, pour la création d’une tannerie moderne au Maroc.

Ce mémorandum d’entente, s’étendant sur la période 2025-2029, représente un investissement de plus de 131.2 millions de dirhams. Il vise à réaliser un chiffre d’affaires annuel de 300 millions de dirhams, dont plus de 90% sera destiné à l’export, avec la création de 265 emplois directs à terme. La production journalière est estimée à 11,500 peaux, principalement d’origine locale.

Le projet sera développé dans une perspective d’économie circulaire et de durabilité, intégrant notamment l’utilisation de l’énergie solaire pour une partie des besoins en électricité de la tannerie, ainsi que le traitement et la valorisation des déchets pour la production d’engrais, de compost et de gélatine.

« L’industrie de la tannerie au Maroc est un secteur historique en pleine mutation face aux défis et exigences environnementales. Le nouveau projet de la tannerie moderne du groupe NUTI IVO s’inscrit parfaitement dans cette dynamique. Il répondra aux exigences des marchés cibles en termes de qualité et de respect des normes environnementales, offrant ainsi une opportunité pour les entreprises de l’écosystème cuir marocain souhaitant effectuer une montée en gamme significative », a commenté le ministre de l’Industrie et du commerce Ryad Mezzour.

NUTI IVO est l’un des plus importants groupes de tanneries en Italie, réalisant un chiffre d’affaires de 150 millions d’euros et employant plus de 300 personnes. Présent au Maroc depuis 2010 avec la tannerie Shihara, située à Marrakech dans la Zone Industrielle de Sidi Ghanem, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 109,3 millions de dirhams principalement à l’export, vers des destinations telles que l’Italie, la Chine et la Thaïlande.