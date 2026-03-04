Alertes
Scanner

TOFCO MAROC investit 100 MDH dans une usine à Jorf Lasfar

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Quinze ans après son inauguration par Med Z, le parc industriel attenant au port de Jorf Lasfar continue de drainer des investissements dans les activités de transformation.

Ce parc, qui abrite quelques fleurons de l’industrie métallurgique au Maroc, dont RIVA Industrie, le leader marocain incontesté des aciers longs, s’apprête à accueillir une nouvelle unité de fabrication métallique.

Cette fois-ci, le projet est porté par une PME basée à Mohammedia, en l’occurrence TOFCO Maroc, spécialiste des travaux d’isolation thermique, du montage industriel et de la maintenance mécanique et électrique, qui compte investir dans cette nouvelle aventure industrielle pas moins d’une centaine de millions de dirhams pour une inauguration en 2027.

Créée en 2003, TOFCO Maroc a su s’imposer comme partenaire des PME et des grandes industries dans les travaux de tuyauterie, de chaudronnerie et de maintenance industrielle. À travers son investissement au parc industriel Med Z de Jorf Lasfar, cette PME, contrôlée par la famille DAIF, cherche à s’intégrer industriellement pour élargir son champ d’intervention et maintenir sa compétitivité dans un marché en forte évolution.

Quant à Med Z Jorf Lasfar, après une période post-Covid-19 marquée par un ralentissement des implantations au sein de ce complexe industriel adossé au premier port minéralier africain, les choses s’accélèrent depuis deux ans avec l’arrivée de grands acteurs mondiaux, comme les deux groupes chinois Trinci Materials et COBCO, qui y construisent actuellement des usines de fabrication de matériaux pour batteries destinées à l’industrie automobile, à coups de milliards de dirhams.

