Météo. Les prévisions du mercredi 6 novembre

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 6 novembre 2024 :



– Températures du jour assez élevées sur les régions Centre et les provinces du Sud.



– Bruine locale sur la rive méditerranéenne et le nord du Rif.



– Nuages bas et formations brumeuses le matin et la nuit sur le nord de l’Oriental, les plaines atlantiques et près des côtes Sud.



– Chasse-poussières locales sur l’intérieur des provinces sahariennes.



– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger.



– Températures du jour en hausse maintenue sur les plaines Atlantiques et les régions Sud.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée localement belle à peu agitée entre Tan-Tan et Tarfaya.