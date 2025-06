Nouveau MINI Countryman : la polyvalence sans compromis

Design extérieur et intérieur revisité, dimensions repensées pour offrir plus d’espace, équipements de confort et de sécurité de belle facture…, la troisième génération du MINI Countryman a placé la barre haut. Et cerise sur le gâteau, les aficionados du modèle ont le choix entre trois motorisations, à savoir essence, diesel et 100% électrique.

La nouvelle génération du MINI Countryman représente une avancée significative par rapport à son prédécesseur. Et pour cause, puisque l’engin intègre des améliorations substantielles en matière de design, de dimensions, de technologies embarquées et de motorisations. Esthétiquement, ce modèle se distingue par une silhouette plus élancée et des lignes verticales affirmées ; de quoi souligner son caractère robuste et expressif. Concrètement, son design évolue vers plus de dynamisme, illustrée notamment par une calandre hexagonale revisitée, des projecteurs LED aux contours distinctifs et des arches de roues imposantes. L’équilibre subtil entre raffinement et esprit aventurier est renforcé par une garde au sol optimisée et un toit flottant emblématique, conférant à l’ensemble une identité visuelle affirmée alliant finalement élégance urbaine et esprit baroudeur.

Lire aussi | MINI Cooper : une famille de modèles encore plus affirmés

À bord, l’accent est mis sur la modernité et le confort haut de gamme. Les sièges avant ont été repensés et intègrent des matériaux textiles recyclés de haute qualité, au même titre que le tableau de bord. L’espace arrière a été conçu pour répondre aux exigences des familles et des longs trajets, garantissant une expérience agréable et raffinée. Le tableau de bord adopte une approche minimaliste, capitalisant sur un grand écran OLED circulaire et une interface intuitive. Des espaces de rangement ergonomiques ainsi qu’un éclairage d’ambiance modulable viennent renforcer la qualité perçue et le bien-être des occupants. À noter que le volume du coffre dispose d’une capacité modulable allant de 460 à 1450 litres.

Lire aussi | Un nouveau parking en ouvrage de 142 places ouvre ses portes à Rabat

Côté moteur, on a vraiment le choix. Trois motorisations viennent animer l’engin, à savoir l’essence, le diesel ou l’électrique. Dans le détail, la version essence (Countryman C), est équipée d’un 1,5 litre trois-cylindres développant 170 chevaux et 280 Nm de couple. De quoi exécuter le 0 à 100 km/h en 8,3 secondes, avec une consommation moyenne comprise entre 6,5 et 6,9 l/100 km, selon les données du constructeur. A moins d’opter pour la version diesel (Countryman D) qui repose sur un 2,0 litres de 150 chevaux et 360 Nm de couple. De quoi afficher une consommation moyenne comprise entre 5,1 à 5,5 l/100 km.

Quant à la version électrique (Countryman E), elle développe 204 chevaux et 250 Nm de couple, offrant une accélération de 0 à 100 km/h en 8,6 secondes. Grâce à une batterie de 64,7 kWh, l’autonomie peut atteindre jusqu’à 433 km (cycle WLTP), avec une recharge rapide jusqu’à 22 kW en courant alternatif (AC) et 130 kW en courant continu (DC). La consommation est maîtrisée entre 16,8 et 18,4 kWh/100 km, toujours selon le constructeur.

Lire aussi | Nouveautés : voici ce que propose BAIC au Maroc

Bénéficiant d’une offre de lancement, la version essence est disponible à partir de 356 000 DH. La version diesel se négocie à partir de 388 000 DH. Quant à la version 100 % électrique, elle bénéficie, toujours dans le cadre de cette offre de lancement, d’une borne de recharge de 22 kW offerte. Celles et ceux qui préfèrent opter pour le Countryman John Cooper Works (JCW), la déclinaison la plus sportive du modèle qui distille 300 chevaux sous son capot, bénéficieront d’un tarif d’attaque de 537 000 DH.