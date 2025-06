MINI Cooper : une famille de modèles encore plus affirmés

Chez MINI, demandez la Cooper, un modèle légendaire qui, génération après génération, a su évoluer avec succès, alliant un design modernisé, des technologies avancées et une diversité de motorisations adaptées aux exigences contemporaines. En misant sur la gamme Cooper, MINI offre aux conducteurs marocains une sélection variée de modèles iconiques, au rang desquels la MINI Cooper 3 & 5 portes, mais aussi la variante électrique, cabriolet, voire une version John Cooper Works, plus turbulente pensée pour les amateurs de sensations fortes. De quoi confirmer son positionnement en tant que référence incontournable dans l’univers des citadines premium !

Concrètement, l’esthétique de la famille Cooper a été repensée avec une calandre hexagonale aérodynamisme, des projecteurs ronds à LED et des feux arrière triangulaires rétroéclairés avec trois signatures lumineuses personnalisables. De quoi insuffler une touche contemporaine et technologique, complétée par des jantes au design aérodynamique.

L’intérieur adopte la philosophie «Charismatic Simplicity», avec un tableau de bord épuré et horizontal, dominé par un écran central OLED rond de 24 cm. Ce dernier tout-en-un remplace le compteur de bord et sert d’interface multimédia, de navigation et de commande de confort, offrant une interaction fluide et intuitive. Les matériaux écoresponsables, combinés aux ambiances lumineuses personnalisables, créent une atmosphère harmonieuse et immersive.

Sous le capot, la nouvelle MINI Cooper se décline en version essence (MINI Cooper C). Cette dernière hérite d’un bloc essence 1,5 litre TwinPower Turbo MHEV, affichant une puissance de 156 chevaux et un couple de 230 Nm. De quoi abattre le 0 à 100 km/h en environ 7,7 secondes. Elle affiche une consommation maîtrisée, entre 5,8 et 6,5 l/100 km en cycle mixte WLTP et conserve le même volume de coffre que la version électrique.

Un engin qui se distingue sur route par son bon équilibre, entre performance et sobriété, garantissant une expérience fluide et polyvalente au quotidien. A moins d’opter pour la version électrique (MINI Cooper E) qui développe 184 chevaux et 290 Nm de couple. De quoi exécuter le 0 à 100 km/h en seulement 7,3 secondes. Grâce à sa batterie de 40,7 kWh, elle offre une autonomie allant jusqu’à 305 km, avec une recharge rapide permettant de récupérer 80 % de la batterie en moins de 30 minutes.

Toujours est-il que la nouvelle MINI Cooper (3 portes) est accessible dès 296 000 DH. Une borne de recharge de 22 kW est offerte pour l’achat de la version 100 % électrique. Quant à la version Cabriolet, elle est disponible à partir de 379 000 DH, idéale pour profiter du plaisir de conduire à ciel ouvert. Les versions sportives John Cooper Works (JCW) sont accessibles dès 489 000 DH en version coupé et en cabriolet.