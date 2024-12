Alibaba marque son entrée officielle sur le marché marocain

Casablanca a accueilli, mercredi, un événement marquant pour le commerce en ligne au Maroc. Le géant chinois Alibaba a annoncé son déploiement officiel dans le pays, lors d’une rencontre organisée en partenariat avec la Confédération Marocaine des Exportateurs (ASMEX) et l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE).

Cette initiative vise à intégrer le Maroc dans le vaste réseau international d’Alibaba, qui opère déjà dans de nombreux pays. Le groupe met l’accent sur l’accompagnement des entreprises marocaines, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), afin de leur permettre d’accéder à de nouveaux marchés et de renforcer leur présence sur des territoires déjà explorés, comme l’Europe.

L’offre d’Alibaba au Maroc comprend un soutien concret aux entrepreneurs grâce à des formations adaptées. Ces dernières auront pour but de les guider dans leurs démarches et de maximiser leur potentiel d’exportation. Les secteurs prioritaires identifiés incluent le textile, l’artisanat et l’agroalimentaire, des domaines considérés comme stratégiques pour l’économie marocaine.

En s’implantant au Maroc, Alibaba ouvre la voie à une nouvelle ère d’opportunités pour les entreprises locales, les connectant à un public mondial et soutenant leur croissance à l’international. Cette initiative reflète une ambition claire : positionner le Maroc comme un acteur clé dans le commerce global.