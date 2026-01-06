Alertes
Evénementiel

Divertissement: une économie en quête de rentabilité

by Abdelaziz Bouabid
written by Abdelaziz Bouabid

Pour la première fois, l’IAAPA organise un sommet en Afrique. Du 19 au 21 janvier 2026, Marrakech va accueillir l’Association internationale des parcs d’attractions et des loisirs ,«IAAPA Morocco Summit», un rendez-vous incontournable pour les acteurs clés du tourisme, du divertissement et de l’investissement engagés dans l’économie des loisirs.

Tourisme, loisirs et transports… le triptyque gagnant d’un secteur en plein boom a poussé l’Association internationale des parcs d’attractions et des loisirs (IAAPA) à cocher le Maroc pour son prochain sommet qui se tiendra du 19 au 21 janvier 2026, à Marrakech. Le grand raout  de l’industrie du divertissement et des attractions touristiques. organisé en partenariat avec l’Agence marocaine pour le développement du tourisme (SMIT) ambitionne de booster le développement de l’écosystème des loisirs dans la région Afrique Moyen Orient Europe (EMEA). Pendant trois jours, professionnels, décideurs publics, investisseurs et opérateurs du secteur des attractions échangeront sur les moyens et les solutions, censées identifier les opportunités d’investissement, et découvrir les grandes lignes des stratégies de développement dans un secteur d’avenir.

Au delà des débats, le sommet proposera des visites exclusives “behind the scenes” dans plusieurs installations locales, offrant aux participants une vision appropriée des expériences locales avec des échanges entre acteurs internationaux et les décideurs locaux, ainsi que des contacts avec les responsables publics impliqués dans la stratégie touristique nationale. Les thématiques abordées porteront sur les ambitions du Maroc dans le secteur des loisirs et de l’attraction touristique, en lien avec ses plans de développement touristique global.

Dans cette configuration, il ne faut pas oublier le jackpot des compétitions de jeux vidéo en ligne où le Maroc ambitionne de se tailler une part de marché conséquente. En effet, en solo ou devant un public, les jeux vidéos attirent désormais des audiences inédites. Si ce modèle économique est encore fragile,  il s’agit néanmoins d’un marché de niche en passe de devenir un phénomène de masse, en attendant une viabilité économique réelle.

A cet effet, l’e-sport illustre ainsi  un segment important de l’économie numérique. Avec 2,4 milliards de dollars de revenus en 2024 et une audience mondiale estimée à 640 millions de «spectateurs» en 2025, cette industrie, à la croisée du jeu vidéo, du sport traditionnel et du streaming, désigne en fait l’ensemble des compétitions de jeux vidéo diffusées en ligne ou devant public, tous genres confondus.

Son expansion fulgurante repose sur l’émergence d’infrastructures de compétition professionnelles encouragée par la diversification des supports (PC, consoles, mobiles), et surtout l’interconnectivité permise par le très haut débit. N’oublions pas aussi la question du transport que le Maroc a érigé en priorité avec le tourisme sachant que l’Association du transport aérien international vient de fixer à 4,99 milliards sa projection de passagers en 2025 pour les compagnies aériennes, avec un bénéfice impressionnant cumulé par ces dernières estimé à 36 Mds$, soit 1,9 fois le montant de 2010.

Cet événement intervient donc dans un contexte où l’ IAAPA, qui compte à son actif des milliers de parcs, de centres de loisirs et d’opérateurs à travers le monde, veut profiter du potentiel croissant du marché marocain et de l’intérêt des investisseurs pour l’économie des loisirs notamment au moment où le royaume cherche à renforcer son attractivité à travers une offre touristique plus diversifiée et intégrée à la veille  de la Coupe du Monde de 2030.n