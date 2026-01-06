Le crédit bancaire enregistre une hausse de 6,2% à fin novembre

L’encours du crédit bancaire s’est établi à 1.191,8 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre 2025, enregistrant une hausse de 6,2% par rapport à la même période de l’année précédente, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette évolution recouvre une progression, en glissement annuel, des crédits aux agents non financiers de 4,2% et de ceux accordés aux agents financiers de 16,9%, ressort-il du tableau de bord « Crédits-Dépôts bancaires » de BAM.

Les concours aux entreprises non financières privées ont marqué une progression annuelle de 3,6%. Cette évolution résulte essentiellement de la hausse de 16,8% des crédits à l’équipement et de 3,9% des prêts à la promotion immobilière. En revanche, les facilités de trésorerie ont enregistré un repli de 6,6%.

Les crédits accordés aux ménages ont enregistré une hausse annuelle de 3,4%, en lien principalement avec la hausse de 3,2% des prêts à l’habitat et de 4,6% de ceux à la consommation.

Le financement participatif destiné à l’habitat, sous forme notamment de Mourabaha immobilière, a poursuivi sa progression et s’est établi à 29,1 MMDH après 24,5 MMDH une année auparavant.

Au T3-2025, les banques indiquent des critères d’octroi inchangés pour les prêts à l’habitat et assouplis pour ceux à la consommation. Pour ce qui est de la demande, elle aurait reculé pour les crédits à l’habitat et stagné pour ceux à la consommation.

Pour ce qui est des taux appliqués aux nouveaux crédits, ils ressortent, au T3-2025, globalement en baisse à 5,71% par rapport au trimestre précédent, recouvrant une diminution de 4 points de base à 4,64% pour les prêts à l’habitat et une quasi-stagnation à 6,89% pour les crédits à la consommation.

S’agissant des dépôts bancaires, ils se sont établis à 1.299 MMDH à fin novembre, en hausse annuelle de 7,3%. Les dépôts des ménages ont enregistré, d’une année à l’autre, une hausse de 6,4% pour s’établir à 963,1 MMDH dont 220,8 MMDH détenus par les MRE. Pour les entreprises non financières privées, leurs dépôts ont atteint 234,4 MMDH, soit une progression annuelle de 12,2%.

Côté rémunération, les taux des dépôts à terme ont marqué des hausses de 21 points de base pour ceux à 6 mois et de 23 points de base pour ceux à 12 mois s’établissant respectivement à 2,78% et à 2,71% à fin octobre.

Le taux minimum de rémunération des comptes d’épargne a été fixé à 1,61% pour le premier semestre 2026, soit une baisse de 30 points de base par rapport au semestre précédent.