Politique

L'Exécutif examine un texte controversé sur la profession d'avocat

by Challenge
written by Challenge

Le projet de loi controversé portant sur l’organisation de la profession d’avocat sera en tête des textes examinés par le prochain Conseil de gouvernement, prévu jeudi 8 janvier, sous la présidence du chef de l’Exécutif, Aziz Akhannouch.

En protestation contre ce projet de loi, l’Association des barreaux du Maroc a appelé ses adhérents à une grève générale, pour ce mardi, dans toutes les juridictions du pays. Une manière d’exprimer leur ferme opposition à la version proposée par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi.

Certaines des dispositions contenues dans le texte contesté porteraient gravement atteinte à l’indépendance de la profession et à ses principes fondateurs, estime l’Association, exhortant le gouvernement à retirer immédiatement le projet du circuit d’adoption, dans l’attente de l’élaboration d’une version de compromis.

Par ailleurs, le Conseil de gouvernement examinera deux projets de décret, le premier portant sur l’instauration d’une rémunération au titre des services fournis par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire – secteur du Tourisme (établissements de formation hôtelière et touristique), et le second relatif à la création et à l’organisation de l’Académie marocaine des métiers de l’aviation.

Le Conseil se penchera, aussi, sur un accord entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de l’Ukraine relatif au transport routier international, signé à Istanbul le 28 juin 2025, ainsi que le projet de loi portant approbation dudit accord.

