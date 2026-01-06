Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
L’Exécutif examine un texte controversé sur la profession d’avocat
Le groupe Belhassan renforce ses capacités industrielles et logistiques
Laila El Andaloussi: «La loi de finances 2026 marque une étape décisive dans la généralisation de la retenue à la...
Raja S.A. : Nawal El-Aidaoui prend les commandes de la direction générale
L’enseigne Caribou Coffee dépasse la barre des 10 points de vente au Maroc
Hakam Abdellatif Finance dépasse le seuil de 5% dans Les Eaux Minérales d’Oulmès
Avec près de 20 millions de touristes, le Maroc signe un record historique
Sud global: réalité ou construction hétérogène ?
Le chimiste COELMA modernise son outil de production
Les perturbations météorologiques persistent jusqu’au jeudi
Home IndustrieLe groupe Belhassan renforce ses capacités industrielles et logistiques
Industrie

Le groupe Belhassan renforce ses capacités industrielles et logistiques

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Le groupe agroalimentaire Belhassan poursuit ses investissements dans sa région de prédilection du Souss-Massa. Après la construction d’une nouvelle unité d’extraction d’argan et de conditionnement de café, Les Huileries du Souss Belhassan (LHSB) lancent un nouveau projet sur leur site historique de Drarga, au sud-est de la ville d’Agadir.

Cette fois-ci, il ne s’agit pas d’une diversification, mais plutôt d’un investissement dans le cœur de métier principal de la filiale historique du groupe, fondé par feu Mohamed Amsrouy Belhassan en 1948, et plus précisément d’un projet de construction d’une unité de conditionnement, de mise en bouteille, de stockage et de logistique dédiés aux huiles alimentaires.

Dotée d’une enveloppe d’investissement de plus de 75 millions de dirhams, cette nouvelle unité porte à six le nombre d’usines que compte Les Huileries du Souss Belhassan, après celles de Drarga et d’Anza à Agadir, de Marrakech et d’Aïn Taoujdate, près de Fès (unités de trituration, de raffinage et d’embouteillage), ainsi que de Tassila – Agadir (raffinage et conditionnement, margarinerie, savonnerie).

Lire aussi | L’enseigne Caribou Coffee dépasse la barre des 10 points de vente au Maroc

Elle vient également renforcer le dispositif logistique de ce spécialiste de la fabrication et de la distribution d’huiles d’olive, d’huiles de table, de thés, de margarines et de savons, commercialisés sous les marques Patissor, Lio, Lilia, Dora, Zohor, Sinia et Alhor.

Rappelons qu’outre LHSB, le groupe Belhassan est également présent dans la production de boîtes de conserve de sardines, de thon et de maquereaux, ainsi que dans la production de farine et d’huile de poisson. Il opère aussi dans l’embouteillage sous licence Coca-Cola dans la région Sud du Maroc à travers la Société des Boissons Gazeuses du Souss.

Vous aimerez aussi

Aéronautique: de la consolidation à la montée en gamme

Sunrise, géant chinois du textile, lance la construction de son usine à Fès

Somasteel inaugure l’extension de son usine à Nouaceur

Maroc: la production industrielle en progression à fin septembre

RIVA Industries lance une 5ème ligne de production à Jorf Lasfar

Le «Made in Morocco» prend de la hauteur et vise l’international