Le groupe Belhassan renforce ses capacités industrielles et logistiques

Le groupe agroalimentaire Belhassan poursuit ses investissements dans sa région de prédilection du Souss-Massa. Après la construction d’une nouvelle unité d’extraction d’argan et de conditionnement de café, Les Huileries du Souss Belhassan (LHSB) lancent un nouveau projet sur leur site historique de Drarga, au sud-est de la ville d’Agadir.

Cette fois-ci, il ne s’agit pas d’une diversification, mais plutôt d’un investissement dans le cœur de métier principal de la filiale historique du groupe, fondé par feu Mohamed Amsrouy Belhassan en 1948, et plus précisément d’un projet de construction d’une unité de conditionnement, de mise en bouteille, de stockage et de logistique dédiés aux huiles alimentaires.

Dotée d’une enveloppe d’investissement de plus de 75 millions de dirhams, cette nouvelle unité porte à six le nombre d’usines que compte Les Huileries du Souss Belhassan, après celles de Drarga et d’Anza à Agadir, de Marrakech et d’Aïn Taoujdate, près de Fès (unités de trituration, de raffinage et d’embouteillage), ainsi que de Tassila – Agadir (raffinage et conditionnement, margarinerie, savonnerie).

Elle vient également renforcer le dispositif logistique de ce spécialiste de la fabrication et de la distribution d’huiles d’olive, d’huiles de table, de thés, de margarines et de savons, commercialisés sous les marques Patissor, Lio, Lilia, Dora, Zohor, Sinia et Alhor.

Rappelons qu’outre LHSB, le groupe Belhassan est également présent dans la production de boîtes de conserve de sardines, de thon et de maquereaux, ainsi que dans la production de farine et d’huile de poisson. Il opère aussi dans l’embouteillage sous licence Coca-Cola dans la région Sud du Maroc à travers la Société des Boissons Gazeuses du Souss.