Eliminatoires/CAN-2025: Zakaria Aboukhlal signe son retour en sélection en remplaçant Ilias Akhomach

Le sélectionneur national Walid Regragui a convoqué l’attaquant du club français de Toulouse, Zakaria Aboukhlal, afin de remplacer Ilias Akhomach, blessé, indique mardi la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Le club espagnol de Villarreal a confirmé dimanche que son attaquant marocain, Ilias Akhomach souffre d’une rupture du ligament croisé du genou droit, contractée samedi dernier lors du match comptant pour la 13e journée de Liga.

L’international marocain, qui avait quitté le terrain sur civière lors de la victoire de son équipe contre Alavés (3-0), « souffre d’une rupture complète du ligament croisé antérieur et d’une entorse du ligament latéral interne de son genou droit », a précisé le club espagnol sur le réseau social X.

Zakaria Abou Khlal (24 ans) a inscrit quatre buts cette saison en onze rencontres disputées avec les Toulousains.

Walid Regragui a convoqué 26 joueurs en prévision des matches de la sélection marocaine face au Gabon, le 15 novembre à Franceville et au Lesotho, le 18 du même mois au stade d’honneur d’Oujda. Ces deux rencontres s’insèrent dans le cadre des 5è et 6è journées des éliminatoires (groupe B) de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.

Regragui tiendra une conférence de presse ce mardi (18h00) au complexe Mohammed VI de football à Salé, suivie d’une séance d’entrainement ouverte à la presse lors des 15 premières minutes.