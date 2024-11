Voici le programme des 50 chefs d’entreprises qui accompagnent l’ambassadeur de France dans les Provinces du Sud

Dans le cadre d’une initiative historique, l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, effectue du 11 au 13 novembre une visite inédite dans les villes de Laâyoune et Dakhla, au cœur des Provinces du Sud.

Accompagné par une délégation de collaborateurs de l’ambassade et près de 50 chefs d’entreprises et décideurs économiques, ce déplacement marque un tournant dans les relations économiques et diplomatiques entre la France et les régions du Sud marocain.

Un programme d’envergure

Les chefs d’entreprises français, sous l’égide de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM), participent aux Journées économiques Maroc-France organisées dans les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab. Cette initiative vise à faire connaître les opportunités d’investissement et de développement dans ces régions riches en potentiel, à travers des échanges B2B, des visites de sites stratégiques, et des présentations des Plans de Développement Régionaux.

Lire aussi | Première historique : L’ambassadeur de France au Maroc se rend à Laâyoune et Dakhla

La première étape de cette mission se déroule dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, avant de se déplacer vers Dakhla-Oued Eddahab, où les participants pourront approfondir leur compréhension des priorités locales. Le programme prévoit des présentations et des visites axées sur des secteurs porteurs tels que les énergies renouvelables, la pêche, l’eau et les infrastructures. Ces rencontres permettront aux entreprises françaises et marocaines de tisser des liens solides et d’initier des collaborations concrètes pour des projets à fort impact socio-économique.

Une délégation aux profils diversifiés

La délégation de chefs d’entreprises est composée de décideurs issus de divers secteurs économiques, notamment l’industrie, le tourisme, les énergies renouvelables et les technologies. Grâce à une série de rencontres B2B, ces acteurs économiques auront l’opportunité d’échanger avec des partenaires locaux, de développer des projets communs et de découvrir des perspectives de collaboration répondant aux besoins de développement de ces territoires.

Lire aussi | AKDITAL, Dassault Systèmes et Long Island University lancent un projet novateur en médecine 4.0 au Maroc

Claudia Gaudiau-Francisco, présidente de la CFCIM, souligne l’importance de cette initiative pour le développement économique régional : « Cette initiative s’inscrit dans la continuité de notre stratégie d’ancrage régional. Nous sommes convaincus du potentiel économique des Régions du Sud et nous nous engageons pleinement à soutenir les projets qui participent à leur plan de développement. Nos Journées économiques Maroc-France offrent aux entreprises françaises et partenaires marocains une plateforme unique pour découvrir et saisir les opportunités de ces régions. »

Renforcer le partenariat franco-marocain au Sahara

Cette mission économique intervient quelques semaines après la visite d’État du président Emmanuel Macron au Maroc, durant laquelle les deux pays ont réaffirmé leur engagement à approfondir leur coopération économique dans des secteurs d’avenir. En parallèle de cette visite, Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc, souhaite établir un dialogue direct avec les populations locales et les autorités, en vue de comprendre les besoins spécifiques des régions de Laâyoune et de Dakhla. Cette démarche s’inscrit dans une volonté d’accompagnement et de soutien au développement économique et social local.

Lire aussi | Air France-KLM : Nadia Azale nommée DG de la région Afrique du Nord

Jean-Charles Damblin, Directeur Général de la CFCIM, souligne le rôle de cet événement : « En organisant ces Journées économiques, la CFCIM s’affirme comme un partenaire clé du marketing territorial et de l’investissement dans les régions du Sud du Maroc. Ces initiatives viennent compléter les actions déjà mises en place par la Chambre pour soutenir le dynamisme économique régional et renforcer les liens d’affaires franco-marocains dans tout le Royaume. »