Le Maroc pourrait multiplier par six ses exportations, selon une étude de l’Office des changes

Le Maroc dispose d’un potentiel important en matière d’exportations de matériaux de construction. Le Royaume est en effet capable de multiplier par six ses exportations de matériaux de construction, prévoit une étude réalisée par l’Office des changes. Ce qui aura, en cas de concrétisation, un impact significatif sur l’économie nationale.

Le marché mondial des matériaux de construction est estimé à 600 milliards de dollars par an, et d’ici 2026, le Maroc pourrait potentiellement s’assurer une part de marché de 0,5 %, ce qui permettrait une augmentation significative des exportations. Cependant, d’autres pays concurrents tels que le Portugal, la Turquie, la France, l’Espagne et l’Égypte ont déjà dépassé ce niveau d’exportations, certains pays exportant plus de trois fois la quantité que le Maroc exporte actuellement. Pour atteindre ses objectifs ambitieux et rivaliser avec les autres pays, l’industrie nationale doit transformer ses processus industriels pour être moins énergivores et produire des produits à haute valeur technologique.

« L’une des conclusions révélées par cette étude est que le Royaume pourrait multiplier par 6 ses exportations de matériaux de construction pour atteindre un flux annuel d’environ 3 milliards de dollars. L’étude précise, par ailleurs, que les volumes exportés de matériaux de construction par certains pays concurrents ou partenaires du Maroc sont déjà à des chiffres bien plus élevés. Les résultats de cette étude montrent également que le Maroc est capable de transformer une grande partie de ses 21 milliards de DH d’importations de produits et matériaux de construction en production locale », peut-on lire sur le site officiel de l’Office des changes.

Réaliser cette ambition aura un impact significatif sur l’économie nationale. Pour ce faire, l’Office des changes recommande de concentrer l’industrie sur la transformation de ses processus industriels, la production de produits à haute valeur technologique et le développement de partenariats entre les secteurs public et privé pour conquérir les marchés d’exportation.

Cette étude fait partie d’un programme conçu par l’Office des changes visant à évaluer le potentiel de différents secteurs industriels dans le cadre d’une politique de substitution des intrants d’origine étrangère par des intrants issus de la production nationale. Ces travaux apportent également un éclairage précieux sur le fonctionnement du secteur et ses interactions avec son environnement interne et externe.