Ciments du Maroc étoffe son portefeuille par deux acquisitions

En harmonie avec ses ambitions de renforcer son offre de matériaux et solutions durables, Ciments du Maroc vient d’étoffer son portefeuille par deux acquisitions à caractère stratégique.

L’entreprise a, d’abord, racheté 62,62% du capital d’Asment de Témara, producteur de ciment et béton prêt à l’emploi, de même qu’elle a acquis 99,99% du capital de Grabemaro, producteur de granulats, actuellement détenus par Votorantim Cimentos.

Ciments du Maroc, filiale du groupe Heidelberg Materials, entend, ainsi, «renforcer sa position en tant qu’acteur majeur dans les domaines du ciment et du béton prêt à l’emploi sur le marché marocain», lit-on dans un communiqué de la société.

Les deux acquisitions lui permettront d’étendre son dispositif en incluant une cimenterie d’une capacité de 1,4 millions de tonnes, huit centrales à béton d’une capacité de production de 510 m3/h et deux sites de granulats d’une capacité de production annuelle de 1,6 millions de tonnes.

De plus, cette opération permettra à Ciments du Maroc d’acquérir une participation dans la Société marocaine de broyage et de recyclage de matière, S.A (détenue à 48,99% par Asment de Témara).

Cette dernière unité dispose d’une plateforme de combustibles de substitution qui propose une solution innovante de prétraitement et de valorisation de déchets industriels locaux, contribuant ainsi à réduire l’impact environnemental et à optimiser les coûts énergétiques de production.

La réalisation de cette opération reste soumise à l’autorisation du Conseil de la Concurrence et à certaines conditions suspensives convenues contractuellement entre les parties.

«Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de notre vision stratégique à moyen et long terme, qui vise à renforcer notre position sur le marché marocain des matériaux de construction et des solutions durables et à acquérir par la même occasion de nouvelles expertises» a déclaré Mohamed Chaïbi, président du Conseil d’administration de Ciments du Maroc, cité dans le communiqué.

Sur un autre plan, Severin Weig, directeur général de Ciments du Maroc, considère que l’acquisition d’Asment de Témara offre à la société l’opportunité «d’accompagner efficacement la dynamique que connait la région de Rabat-Salé-Kénitra», d’autant que celle-ci connaît des chantiers tous azimuts.

«En intégrant Asment de Témara, nous élargissons notre couverture nationale de ciment en renforçant notre ancrage sur une région stratégiquement importante tout en étendant notre dispositif BPE et Granulats», fait-il remarquer.

Ciments du Maroc dispose de 3 cimenteries (Aït Baha à Agadir), Had Hrara à Safi et M’zoudia à Marrakech), 4 centres de broyage (2 à Laâyoune, 1 à Jorf Lasfar et 1 à Nador) et 4 carrières de granulats et 23 centrales à béton implantées à travers les principales villes du Royaume.