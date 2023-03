RAM. Nouvelles annulations de vols de et vers la France, du 20 au 23 mars 2023

La compagnie aérienne nationale a annoncé être dans de nouveau dans l’obligation d’annuler des vols en provenance et à destination de la France à partir de ce lundi 20 mars et jusqu’au mardi 23 du même mois à cause de la poursuite des manifestations contre la réforme des retraites et le report de l’âge légal de départ à 64 ans.

« En raison du préavis de grève de la fonction publique, relayé par les syndicats de la DGAC Française, nous sommes contraints de procéder à l’annulation de quelques vols le 20, 21, 22 et 23 mars, en provenance et à destination de France », annonce le Management de Royal Air Maroc (RAM) sur son compte Twitter.