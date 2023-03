Unilever Maghreb. Les Marocains prennent les commandes

Lire aussi | L’américain Aptiv inaugure sa 1ère usine à Oujda, sa 7ème au Maroc

Quant à Abdellatif Souhail, qui occupe actuellement le poste de directeur de la chaine d’approvisionnement, il a rejoint Unilever en 2017. Avant cela, le nouvel administrateur d’Unilever Maghreb, était directeur des opérations et directeur industriel chez Imperial Tobacco.

Au Maghreb, le géant de l’agroalimentaire et des produits d’hygiène est implanté depuis de nombreuses années dans deux principaux secteurs, l’hygiène et l’agroalimentaire. Au total, le groupe compte 4 unités de fabrication au Maghreb, dont une usine au Maroc, une en Tunisie et deux en Algérie. Son usine installée à Ain Sebaa, à Casablanca, est l’une des plus importantes au Maroc, voire au Maghreb. Une usine qui, d’ailleurs, ne date pas d’hier. Elle a été inaugurée en 1962 pour produire, au départ, «OMO» et «Gibbs», mais des produits Unilever ont été importés au Maroc depuis les années 1920. Actuellement, cette usine produit les détergents OMO, OMO Matic, Surf, Zed ainsi que les bouillons Knorr et les produits Alsa. Au total, l’usine de Ain Sebaa produit jusqu’à 300 tonnes de détergent et jusqu’à 26 tonnes de produits alimentaires (Knorr/Alsa) par jour. Elle emploie près de 800 personnes.

En Algérie, après le site industriel lancé en 2002 pour la production de détergents en poudre, une deuxième usine de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle a été inaugurée en 2019. Les 2 usines emploient près 500 personnes. Quant à la Tunisie, Unilever y possède, depuis 1979, une usine fabricant des produits cosmétiques, de beauté et de santé et employant 250 personnes. A noter que la Libye et la Mauritanie font partie de la Business Unit Unilever Maghreb. Mais, depuis un peu moins de deux ans, le géant anglo-néerlandais a regroupé Unilever Maghreb et Unilever Mashreq dans une même zone.