L’Oriental : hommage au discours royal historique qui a transformé la région  

Organisée par la wilaya de la Région de l’Oriental, le Conseil de la Région, le Centre régional d’investissement de la région et l’Agence pour le développement de la région, cette manifestation comprend des séminaires, des spectacles et des événements culturels, sportifs et artistiques des activités visant, selon un communiqué des organisateurs, à attirer des investisseurs, conclure de nouveaux partenariats et explorer de nouvelles opportunités et ressources régionales.

Le président du Conseil de la région de l’Oriental, Abdennabi Biioui , a confirmé dans une déclaration à « Attahaddi » que gâce à la feuille de route tracée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans son discours historique du 18 mars 2003, cette région frontalière auparavant isolée est aujourd’hui reliée au reste des régions du Royaume grâce à un réseau de transport multimodal, notamment l’autoroute, les liaisons maritimes et aériennes. La région a bénéficié également d’autres projets tels que des barrages, le port de Nador en Méditerranée occidentale, et deux destinations touristiques. Le président du Conseil de la région de l’Oriental a également souligné que cet événement est une occasion de rappeler à la génération qui vit au sein de toutes ces réalisations, que celles-ci émanent du discours historique de Sa Majesté le Roi.

Pour sa part, Omar Hjira, membre de la Chambre des représentants et vice-président du Conseil de la région, a confirmé dans une déclaration similaire que les vingt dernières années ont transformé la région d’une zone dépourvue de réalisations et de structures techniques en une région pionnière en matière de développement qui dispose de toutes les qualités pour être une locomotive du développement dans les années à venir, et que c’est aussi l’occasion de présenter tout ce qui a été réalisé au cours la période entre 2003 et 2023, et de présenter le futur plan. Et d’ajouter cet événement est aussi l’occasion de présenter les potentiels de cette région qui continue de se développer, soulignant qu’elle « devenue plus compétitive qu’avant ».

« C’est une journée historique », appuie pour sa part le président de la communauté d’Oujda, Mohamed Azzawi, indiquant que 150 milliards de dirhams d’investissements ont été alloués pour les structures souterraines, les zones industrielles et les zones agricoles, et que le région va prospérer immédiatement après le lancement du port de Nador en Méditerranée occidentale. Azzawi a souligné que « malgré les investissements, la région de l’Oriental était écartée des autres, mais aujourd’hui, grâce aux projets en cours, elle sera plus proche que jamais, notamment avec le lancement du port de Nador ». Selon les organisateurs, l’attractivité montante de l’oriental est incarnée par l’engouement des entreprises internationales qui souhaitent s’y rendre afin de bénéficier d’infrastructures exceptionnelles. L’ouverture prochaine de l’usine de dessalement d’eau de mer de grande capacité lui permettra de faire face aux problèmes de la rareté de l’eau de manière durable, en sécurisant les besoins d’irrigation et d’approvisionnement en eau potable.

La première journée, qui a eu au programme des activités culturelles et artistiques, a vu la signature d’accords de partenariat avec un certain nombre d’entités dans certains pays africains.