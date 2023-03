Emission obligataire de 2,5 milliards de dollars. Voici le cabinet qui a conseillé le Maroc

Le Maroc effectue une sortie remarquable sur le marché financier international en réussissant à lever, le 1 er mars dernier, un montant global de 2,5 milliards de dollars. Comme lors de ses précédentes émissions de dette souveraine sur le marché international en 2020 et 2019, le cabinet Orrick a une fois de plus conseillé le Royaume dans le cadre de cette nouvelle opération.

L’émission réalisée sous format « Rule 144 A/RegulationS » est composée de deux tranches de 1,25 milliard de dollars US : une première tranche d’une maturité de 5 ans portant intérêt au taux de 5,95% l’an et une 2ème tranche d’une maturité de 10 ans et demi portant intérêt au taux de 6,50% l’an. Orrick avait déjà accompagné le Royaume du Maroc lors de ses précédentes émissions de dette souveraine sur le marché international en 2020 et 2019.

A noter que cet eurobond du Maroc a été piloté par les groupes bancaires BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank et JP Morgan Chase & Co. Son émission, qui marque le retour du Royaume sur le marché international depuis décembre 2020, a connu un franc succès auprès des investisseurs internationaux. Le carnet de commandes a atteint 9 milliards de dollars, ce qui a permis au Maroc d’obtenir des primes de risque meilleures que prévu et de lever plus que le montant minimal recherché initialement.