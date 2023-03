Myrtilles. Le Maroc supplante les Etats-Unis sur le marché international

Au Maroc, la myrtille est l’industrie la plus performante à l’export. L’année dernière, les exportations de myrtilles sous forme fraîche ont totalisé 53.000 tonnes, rapporte East Fruit . Ce volume affiche une hausse de 32,5% par rapport au stock de 40.000 tonnes expédié un an plus tôt. Avec ce nouveau record, le Royaume passe devant les Etats-Unis pour s’affirmer en tant que 4 ème exportateur mondial de fruits derrière le Pérou (277.000 tonnes), le Chili (105.000 tonnes) et l’Espagne (87.000 tonnes).

Rappelons que le Maroc était le septième plus grand exportateur de myrtilles cultivées au monde en 2017. Ses exportations annuelles de ce fruit rouge étaient alors de 15.600 tonnes, c’est-à-dire que le Royaume les a multipliées par plus de trois au cours des cinq dernières années ! D’après les données du Département américain de l’agriculture (USDA), l’exportation de la myrtille a rapporté au Maroc plus de 300 millions de dollars en 2021.

Quelle est la recette de ce succès ? Initialement, plus de 90% des exportations marocaines étaient destinées à l’Espagne, qui réexportait les myrtilles marocaines, allongeant ainsi sa saison de vente. Cependant, la part de l’Espagne dans les exportations marocaines est tombée à 36% de 2017 à 2022, et la plus grande partie des exportations va désormais directement aux pays consommateurs de myrtilles. Les pays de l’Union européenne (UE) représentent la principale destination des ventes de myrtilles du Maroc, ainsi que le Royaume-Uni et la Norvège. Outre le marché de l’UE, le Maroc s’est appuyé ces dernières années sur l’ouverture des marchés hors d’Europe. Ainsi, depuis 2017, les exportations totales de myrtilles fraîches du Royaume vers les pays du Moyen-Orient et d’Asie du Sud-Est ont été multipliées par 9,5 pour atteindre 1.900 tonnes.

Jusqu’en 2022, la Russie était également une destination intéressante pour les exportateurs marocains de myrtilles, mais en raison de l’invasion de l’Ukraine et des sanctions infligées à Moscou et du ralentissement économique qui s’en est suivi, la Russie n’a importé que 400 tonnes l’année dernière. À titre de comparaison, les exportations annuelles en 2020-2021 du Maroc vers le marché russe étaient de 1.200 à 1.300 tonnes. Parmi les destinations les plus inattendues de l’exportation des myrtilles marocaines, on peut noter des livraisons d’essai de myrtilles vers la région considérée comme le berceau des myrtilles, notamment l’Amérique du Nord. En 2022, le Canada a importé 100 tonnes de bleuets frais du Maroc et 130 tonnes de baies marocaines ont été fournies au marché américain en 2021.