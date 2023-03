Qatar Stars League. Boufal inscrit son premier but pour les Lions [Vidéo]

Après une blessure contractée peu après son arrivée au club qatari, le Lion de l’Atlas réjouit le public d’Al Rayyan en contribuant à sa victoire lors de son match contre Al-Markhiya, ce samedi en championnat du Qatar.

Sofiane Boufal a inscrit son premier but pour son club, hier dans la rencontre qui a opposé Al Rayyan face à son hôte Al Markhiya, dans une rencontre comptant pour la 17e journée de la Qatar Stars League. Le Lion de l’Atlas a offert à sa nouvelle équipe le but de l’égalisation (1-1) du point de pénalty, à la 38è minute, Al Markhiya ayant ouvert le score plus tôt à la 4è minute de jeu. Les Lions d’Al Rayyan vont remporter le match à l’extérieur de leurs bases grâce à un doublé de Jason Vargas (42 et 87è). Score final (2-3) en faveur des visiteurs.