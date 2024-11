Les recettes douanières en hausse de 9,8% à fin octobre, à plus de 76 MMDH

Les recettes douanières nettes ont atteint plus de 76,28 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2024, en hausse de 9,8% comparativement à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).

Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation et de la Taxe intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 99 millions de dirhams (MDH) à fin octobre 2024 contre 62 MDH un an auparavant, précise la TGR dans son récent Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP).

Les recettes nettes des droits de douane ont dépassé 13,35 MMDH, en croissance de 5,3% par rapport à fin octobre 2023, fait savoir la même source, ajoutant que les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation ont, quant à elles, progressé de 10,9% à 48,06 MMDH.

Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques, elles ont atteint 14,86 MMDH, en amélioration de 10,5% par rapport à leur niveau de fin octobre 2023, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 53 MDH.