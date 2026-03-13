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Portrait. Zineb Bennouna, Directrice RSE et Communication de LafargeHolcim
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Spécial 8 mars 2026

Portrait. Zineb Bennouna, Directrice RSE et Communication de LafargeHolcim

by Challenge
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A  la croisée de la performance économique et de la responsabilité sociétale, Zineb Bennouna incarne une nouvelle génération de dirigeantes pour qui stratégie et impact vont de pair. Depuis avril 2023, elle occupe le poste de Directrice RSE et Communication de LafargeHolcim Maroc, acteur majeur des solutions de construction. Une fonction qui consacre vingt années d’expérience au sein de grands groupes et un parcours construit avec méthode.

Son itinéraire académique révèle cette cohérence. Après un baccalauréat en sciences expérimentales obtenu avec mention Très Bien, elle intègre l’ISCAE dont elle sort diplômée en marketing et vente en 2004. Elle y consolide ensuite son expertise avec un Mastère spécialisé en Marketing et Communication en 2010. Soucieuse d’élargir son champ d’action à la conduite du changement, elle poursuit en 2019 un Mastère spécialisé en Leadership et Projets Innovants à École CentraleSupélec, où elle se forme aux méthodologies de pointe telles que le Design Thinking, le Lean Startup ou la théorie CK. En 2025, elle parachève ce parcours par une certification RSE de l’IMA, renforçant sa maîtrise des enjeux liés à la finance durable et au reporting extra-financier.

Avant de rejoindre LafargeHolcim Maroc, Zineb Bennouna a marqué de son empreinte Lydec, où elle a exercé durant plus de quinze ans en tant que Directrice Adjointe Communication, Développement Durable et Innovation. Elle y accompagne la transformation de l’entreprise en conjuguant image de marque, innovation, performance durable et culture d’entreprise, affirmant déjà sa capacité à fédérer autour de projets transverses à fort impact.

Chez LafargeHolcim Maroc, sa mission est double et stratégique. D’une part, elle définit et déploie la stratégie RSE  et veille à la conformité avec les normes internationales les plus exigeantes – ISO 26000, CSRD – et développe, avec les parties prenantes, des solutions durables. D’autre part, elle dirige la stratégie de communication interne et externe, gère l’image de marque et accompagne la transformation culturelle de l’entreprise. Son leadership repose sur une conviction :
la RSE n’est pas un département, mais une dynamique globale qui irrigue toute la chaîne de valeur.

Son engagement dépasse le cadre de l’entreprise. Vice-présidente de la Fondation Numaya, membre du Conseil d’administration d’Enactus Morocco et du conseil d’institut de l’ISCAE Rabat, elle préside également le Club des entreprises labellisées RSE de la CGEM. Mentore et formatrice, elle transmet son expertise en innovation et en responsabilité sociétale auprès d’étudiants et de jeunes entrepreneurs.

Sur la place de la femme marocaine, son regard est nuancé. Elle observe des avancées notables, portées par la Moudawana de 2004 et la Constitution de 2011, mais souligne l’écart persistant entre les textes et les réalités. « La femme marocaine est en marche », affirme-t-elle. Visible, connectée, exigeante, elle investit de nouveaux espaces économiques et sociaux. Toutefois, l’émancipation complète demeure entravée par des inégalités structurelles et des résistances culturelles. L’enjeu, selon elle, est de transformer les acquis juridiques en changement concret, notamment par l’éducation, l’accès équitable à l’emploi et la lutte contre les violences.

Son actualité témoigne d’un engagement constant. En 2025, elle figure parmi les Top 100 Women Leaders in Africa, reconnaissance continentale d’un leadership durable et inclusif. Elle obtient également des certifications en reporting climat et en reporting GRI, renforçant son expertise sur les standards internationaux de publication extra-financière.

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