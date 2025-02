Africorp Consortium étend son influence au Moyen-Orient avec l’acquisition d’Intercoil International

Africorp Consortium, une holding multisectorielle bien implantée en Afrique, a franchi un nouveau cap dans son expansion internationale.

En début d’année 2025, l’un de ses quatre pôles, Africorp Industry, a acquis plus de 60 % d’Intercoil International, une entreprise émiratie spécialisée dans la fabrication de mousse polyuréthane et de literie. Cette société, exploitant la marque Simmons® depuis 50 ans au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et dans 18 autres pays, vient ainsi renforcer la position d’Africorp dans le secteur, au-delà du continent africain.

Cette acquisition permet à Africorp Industry, déjà détentrice de marques telles que Dolidol, Therapedic, Kinédorsal, Sealy, Tempur, Bultex, Epeda, Merinos et Pikolin, de devenir l’un des cinq plus grands acteurs mondiaux de son secteur. L’entreprise contrôle désormais les licences Simmons® et Therapedic dans 20 pays du Moyen-Orient et du Levant, en plus de ses activités en Afrique. Cette expansion consolide son leadership régional et international, avec des implantations industrielles en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis.

Leader régional de la literie

Le 9 février 2025, Africorp Consortium a officialisé cette avancée à Doha, au Qatar, en signant une convention d’investissement bilatérale d’un montant de 55 millions de dollars, étalée sur une période de trois à cinq ans. Cet accord, conclu en présence des ministères de l’Industrie et du Commerce du Maroc et des Émirats Arabes Unis, a été réalisé en partenariat avec Al-Hazeem Holding Group, actionnaire minoritaire d’Intercoil International.

Ce partenariat vise à créer un leader régional dans l’industrie de la literie et du sommeil, en combinant l’expertise industrielle d’Intercoil avec la puissance de développement de Dolidol, déjà présent dans une douzaine de pays africains, dont le Nigéria où il dispose de quatre usines. L’accord prévoit une augmentation des capacités de production, une expansion des marchés et une accélération de l’innovation dans les technologies du sommeil et les solutions de literie durables.

Saad Berrada Sounni, président d’Africorp Consortium, a souligné que cette alliance reflète la vision d’un développement industriel intégré entre l’Afrique et le Moyen-Orient. Il a déclaré que l’acquisition des nouvelles usines aux Émirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite représente une étape décisive vers la création d’un acteur régional de référence dans l’industrie du sommeil et de la literie. Il a également insisté sur l’importance de l’innovation, de la durabilité et de l’excellence industrielle comme piliers de cette alliance, bénéfique à la fois pour les consommateurs et les économies des deux régions.

Des investissements importants

Ce partenariat s’inscrit dans une stratégie de développement régional intégré, avec des perspectives de croissance en Arabie Saoudite, un marché en pleine mutation grâce à des projets comme la ville futuriste de Neom. L’Exposition universelle de 2030 à Riyad et la Coupe du monde de football de 2034 devraient également stimuler la dynamique économique, offrant des opportunités considérables pour les activités de Dolidol et Intercoil.

L’extension des capacités de production constitue un axe majeur de cette alliance. Des investissements importants sont prévus pour moderniser l’usine de Ras Al Khaimah aux Émirats Arabes Unis et augmenter de 50 % la capacité de production en Arabie Saoudite, avec la création d’une nouvelle unité de fabrication intégrée pour la production de mousse, de matelas et de mobilier. Par ailleurs, le groupe envisage de se diversifier vers le secteur du mobilier en bois, en réponse aux besoins du secteur hôtelier.

Pour renforcer sa présence régionale, Africorp prévoit l’ouverture de 20 nouveaux magasins Intercoil dans des pays stratégiques tels que les Émirats, l’Arabie Saoudite, l’Irak, Oman, le Koweït, Bahreïn, le Qatar et l’Égypte. Ces magasins intégreront des technologies avancées comme l’intelligence artificielle et la réalité virtuelle pour offrir une expérience client immersive et personnalisée.

Innovation et durabilité

L’innovation est un autre pilier de ce partenariat, avec un programme de recherche et développement axé sur les solutions de sommeil basées sur l’IA et la création de produits de literie intelligents. Le groupe investira également dans le e-commerce et le marketing digital pour toucher de nouveaux segments de clientèle.

L’engagement en faveur de la durabilité est au cœur de cette alliance, avec des sites de production alimentés par énergie solaire et l’introduction de matelas 100 % recyclables. Des collaborations avec des institutions académiques sont également prévues pour développer des technologies de mousse écologiques.

Ce partenariat illustre l’intensification des relations économiques entre le Maroc et les Émirats Arabes Unis. Avec un investissement total de 55 millions de dollars, Africorp Consortium et Intercoil ambitionnent de transformer le marché du sommeil et du bien-être dans la région MEA, en combinant innovation, développement durable et excellence opérationnelle. Pour Intercoil, cette collaboration représente une opportunité stratégique pour accélérer sa croissance et diversifier ses marchés, tandis que Dolidol poursuit son expansion internationale, consolidant son leadership sur les marchés africain et moyen-oriental.