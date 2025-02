Fin de l’USAID : quel impact sur le Maroc ?

Depuis des décennies, l’Agence américaine pour le développement agit dans différentes zones sur le continent. Récemment, les sorties du responsable de l’efficacité gouvernementale de Trump ont laissé beaucoup de personnes perplexes sur l’avenir de cette institution. Les projets qui risquent d’être impactés au Maroc…

La doctrine du partage de la croissance, qui a guidé de nombreuses politiques économiques au cours des dernières décennies, semble aujourd’hui remise en question face à un monde en pleine mutation. Fondée sur l’idée de la prospérité économique, cette approche a été au cœur des stratégies de développement, notamment dans les pays émergents et en développement. Les USA, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale avec le plan Marshall pour la reconstruction de l’Europe, ont fait de cette politique du partage de la croissance un levier clé de la diplomatie économique dans le monde. Avec le retour de Trump, cette doctrine du partage semble être révolue.

« Tous les chefs de département et d’agence responsables des programmes d’aide au développement étrangère doivent immédiatement suspendre les nouvelles obligations et les décaissements de fonds d’aide au développement aux pays étrangers, aux organisations non gouvernementales de mise en œuvre, aux organisations internationales et aux entrepreneurs, en attendant les examens de ces programmes », lit-on dans le décret signé par le président américain le jour même de sa prise de fonction. L’administration Trump suspend ainsi l’aide au développement pour 90 jours. Sur le continent, pour beaucoup, l’USAID demeure dans le viseur.

Rappelons que l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a joué un rôle crucial dans le soutien au développement de nombreux pays, y compris le Maroc. Cependant, des déclarations récentes de l’administration Trump, notamment par le responsable de l’efficacité gouvernementale, Elon Musk, ont suscité des inquiétudes quant à l’avenir de cette institution. Le 3 février 2025, Elon Musk avait annoncé le démantèlement de l’USAID, affirmant que l’agence était devenue inefficace et qu’il était temps de la supprimer. Cette décision a été suivie d’une réduction drastique du personnel de l’USAID, passant de plus de 10 000 employés à seulement 294, et d’une suspension immédiate de ses activités, avec quelques exceptions.

Au Maroc, l’USAID a financé divers programmes dans les domaines du développement local et régional, de la coopération économique et de la sécurité. Par exemple, de nombreuses associations marocaines bénéficiaient de financements de l’USAID, certaines recevant jusqu’à 4 millions de dollars pour des projets variés. Avec le gel des activités de l’agence, ces programmes sont désormais menacés, ce qui pourrait avoir des conséquences significatives sur les initiatives en cours et les secteurs concernés.

L’impact au Maroc ?

Depuis plus de dix ans, l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) joue un rôle clé dans le financement du développement socio-économique au Maroc. À travers divers programmes stratégiques, l’USAID a injecté plus de 110 millions de dollars pour soutenir la croissance économique, l’inclusion sociale et la résilience des communautés.

Ce soutien s’est concrétisé à travers des initiatives majeures, notamment un programme de développement socio-économique de 94 millions de dollars lancé en 2019, visant à dynamiser les régions de Marrakech-Safi et Béni Mellal-Khénifra. Parallèlement, des financements ciblés ont été octroyés aux coopératives agricoles, notamment durant le contexte marqué par la pandémie, la sécheresse et l’inflation. L’USAID s’est également positionnée comme un acteur de premier plan dans les efforts de reconstruction post-séisme en 2023, en débloquant 12,6 millions de dollars pour accompagner les populations touchées et renforcer la résilience des infrastructures locales.

La suspension des activités de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) aura des répercussions significatives sur plusieurs projets au Maroc. De nombreux programmes en cours, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et du développement économique, sont actuellement en suspens ou menacés de fermeture en raison de l’arrêt des financements de l’USAID. Voici quelques projets qui risquent d’être impactés au Maroc :

Programme de résilience des coopératives : Lancé en 2024, ce programme est financé par l’USAID, l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et GiveDirectly, en partenariat avec l’Initiative Nationale pour le Développement Humain du Maroc. Il fournit des financements, des formations et des conseils pour aider les coopératives et les entrepreneurs vulnérables, principalement en zones rurales, à s’adapter aux impacts du changement climatique.

Soutien à la reconstruction post-séisme : À la suite du séisme d’Al Haouz, l’USAID a annoncé une contribution de 12,6 millions de dollars pour soutenir les efforts de reconstruction à long terme au Maroc, notamment dans les communautés dévastées.

Climat: En 2024, l’agence a impulsé avec le Maroc un programme pour développer des stratégies durables couvrant les énergies renouvelables, la gestion des ressources en eau et l’agriculture durable.

D’autres pays concernés…

En Afrique, le Niger, le Mali et le Burkina Faso figuraient parmi les plus grands bénéficiaires des financements de l’USAID. En 2024, ces trois pays avaient reçu à eux seuls plus de 827 millions de dollars sur 1,264 milliard de dollars d’engagements de la part des États-Unis, dont la majorité via l’USAID. Pour cette année 2025, 300 millions de dollars avaient été approuvés pour le Mali, 312 millions pour le Burkina Faso et 215 millions pour le Niger. Deux autres pays de la région, plus stables, en l’occurrence la Côte d’Ivoire et le Sénégal, avaient reçu respectivement en 2024, 209 millions de dollars d’engagements pour Dakar et 115 millions de dollars pour Abidjan.

La fin du chapitre de l’aide au développement américain est-elle de bon augure pour les économies de cette région ? En tout cas, pour l’administration Trump, ce sont des millions de dollars d’économies qui, selon elle, peuvent être utiles à l’Amérique.