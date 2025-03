BYD et DJI lancent un système de drone intégré aux véhicules [Vidéo]

Le constructeur automobile chinois BYD et le géant des drones DJI ont dévoilé un système intelligent de drone embarqué pour voitures.

Présenté dimanche lors d’une cérémonie à Shenzhen (sud), ce système intègre un drone au véhicule afin d’offrir un champ de vision vertical capturant des moments de voyage en temps réel. Baptisé « Lingyuan », le dispositif comprend une plateforme d’atterrissage rétractable montée sur le véhicule, permettant un décollage et un atterrissage automatisés, une prise de vue synchronisée, outre une recharge rapide du drone, a expliqué Yang Dongsheng, vice-président de BYD.

BYD a annoncé que cette nouvelle technologie sera disponible sur l’ensemble de ses modèles.

Fondé en 1995 en tant que fabricant de batteries, BYD s’est imposé comme un leader du secteur des véhicules à énergie nouvelle (NEV) en Chine. En 2024, l’entreprise a vu ses ventes de NEV augmenter de 41,26 % sur un an, atteignant plus de 4,27 millions d’unités.

Créé en 2006 et basé à Shenzhen, DJI est le leader mondial en conception et fabrication de drones commerciaux et grand public.