Contribution touristique pour la reconstruction. Proposition d’un Visa de Solidarité Post-Séisme au Maroc

Dans le sillage du séisme dévastateur qui a frappé la province d’Al Haouz, y compris sa capitale Marrakech, le 8 septembre 2023, les autorités locales et nationales du Maroc se sont mobilisées de manière exceptionnelle en vue d’évaluer les dégâts et apporter une aide d’urgence aux personnes touchées. Ainsi, dans la foulée, une idée originale a été proposée par Amine Benchekri, président du Groupe Edito « Sapress, Sochepress, Warak », en faveur d’un « Visa de Solidarité Post-Séisme » pour les touristes visitant le Maroc. Selon Benchekri, de nombreux visiteurs du Maroc seraient prêts à contribuer à la reconstruction des villages des montagnes de l’Atlas, fortement impactés par le séisme.

Il suggère ainsi l’introduction d’une contribution sous forme de « visa de solidarité » d’un montant raisonnable, compris entre 20 et 30 euros, destinée à reconstruire le patrimoine matériel et immatériel endommagé. Une fois cette contribution payée à l’arrivée, une plateforme pourrait être mise en place pour permettre à ceux qui le souhaitent de contribuer davantage. Nabil Abouzaid, PDG d’Insightek et représentant ESOMAR au Maroc, approuve cette idée en soulignant que le surplus de 30 euros ne représenterait pas une charge significative pour les touristes, mais que la somme cumulée sur la base des 12 millions de touristes annuels constituerait une contribution importante à l’effort de reconstruction.

Impact d’un Visa de Solidarité sur l’industrie touristique marocaine

Cette proposition soulève des questions pertinentes quant à son impact sur le coût global des voyages au Maroc. Il convient de prendre en compte les implications économiques, financières et logistiques de la mise en œuvre d’un tel visa de solidarité. Une analyse approfondie est nécessaire pour évaluer les avantages potentiels et les éventuelles conséquences sur l’industrie touristique et l’économie marocaine dans son ensemble. D’un point de vue économique, l’introduction d’un Visa de Solidarité Post-Séisme pourrait générer des fonds considérables pour la reconstruction.

Avec une base de 12 millions de touristes annuels et une contribution de 30 euros par personne, cela représenterait une cagnotte potentielle de plus de 3,6 milliards de dirhams en une année. Une telle somme permettrait de reconstruire plus de 25.000 maisons, ce qui constituerait une aide significative face aux 60.000 maisons détruites. Cependant, il est essentiel d’aborder les enjeux liés à l’application et à la gestion de ce visa. Des questions pratiques, telles que la collecte des fonds, la transparence dans leur utilisation et la mise en place d’une plateforme fiable pour les contributions supplémentaires, doivent être soigneusement examinées.

De plus, il est crucial d’évaluer les conséquences potentielles sur le secteur du tourisme. Une augmentation du coût global du voyage pourrait décourager certains touristes et avoir un impact sur l’attrait du Maroc en tant que destination touristique. Ainsi, la proposition d’un Visa de Solidarité Post-Séisme au Maroc suscite des réflexions intéressantes. Bien qu’elle offre un potentiel de financement considérable pour la reconstruction, des études approfondies et une évaluation minutieuse des implications économiques, logistiques et touristiques sont nécessaires avant de prendre une décision finale. Il est également crucial de trouver un équilibre entre la mobilisation des ressources nécessaires à la reconstruction et la préservation de l’attractivité du Maroc en tant que destination touristique.