Football

Coupe arabe: Hamdallah mène les Lions de l’Atlas au sacre

by Hassan Manyani
written by Hassan Manyani

S’il fallait donner un titre à cette finale, ce serait sans hésiter celui d’Abderrazak Hamdallah, héros de la Coupe arabe. Auteur de deux buts et tout proche d’un triplé, le goleador marocain a marqué de son empreinte une finale époustouflante, où la joie et l’euphorie ont basculé tour à tour d’un camp à l’autre, au rythme d’un suspense insoutenable. Score final : 3 buts à 2 pour le Maroc.

Les Lions de l’Atlas ont ainsi écrit une nouvelle page dorée de leur histoire. Au terme d’une finale épique de la Coupe arabe de la FIFA 2025, le Maroc s’est imposé face à la Jordanie (3-2 après prolongation), le 18 décembre 2025, dans l’enceinte majestueuse du Lusail Stadium, au Qatar. Une victoire de caractère, arrachée au bout du suspense, qui offre au Royaume une 17ᵉ consécration arabe et confirme son statut de place forte du football régional.

Marocain contre Marocain dans la finale arabe

Sur le banc jordanien, Jamal Sellami a longtemps semblé tenir la clé face à son compatriote Tarik Sektioui. Mais ce dernier a su jouer ses dernières cartes dans le dernier quart d’heure, en lançant trois joueurs décisifs, dont Abderrazak Hamdallah. Le buteur a alors mis toute son expérience et son sens du timing au service des siens pour renverser la vapeur.

Dès les premières minutes, le public a été saisi de stupeur. À la 3ᵉ minute, Oussama Tannane a allumé la première mèche en inscrivant un but exceptionnel depuis très loin, lobant le gardien jordanien d’un geste aussi audacieux que magistral. Un éclair de génie qui a immédiatement donné l’avantage aux Lions et installé une atmosphère électrique dans le stade.

Touchée mais loin d’être résignée, la Jordanie a réagi avec discipline et courage. Solide défensivement et bien organisée, elle est parvenue à revenir dans la rencontre, posant de sérieux problèmes à une sélection marocaine contrainte de puiser dans ses ressources. Le match s’est transformé en véritable bras de fer, tactique et physique, sans qu’aucune équipe ne parvienne à faire définitivement la différence dans le temps réglementaire.

C’est dans les temps supplémentaires que les Lions de l’Atlas ont montré leur véritable visage. Plus lucides et plus réalistes dans les moments clés, ils ont fini par prendre l’ascendant pour s’imposer 3-2, au terme d’un scénario haletant. Une victoire forgée dans le courage, l’expérience et la maîtrise des instants décisifs.

Hamdallah, l’expérience au service du collectif

Symbole de cette maîtrise, Abderrazak Hamdallah s’est une nouvelle fois illustré. Introduit par le stratège Tarik Sektioui, le meilleur buteur de l’histoire du championnat saoudien a apporté son vécu, son sang-froid et son efficacité dans la surface adverse.

Le vétéran safiote de 35 ans, entré en jeu à un moment clé, a immédiatement pesé sur la défense jordanienne, incarnant ce supplément d’âme qui fait basculer les grandes finales.

Avant d’atteindre la finale, le Maroc avait déjà impressionné en dominant les Émirats arabes unis (3-0) en demi-finale. La Jordanie, de son côté, avait créé la surprise en éliminant l’Arabie saoudite (1-0), décrochant ainsi la première finale arabe de son histoire. Deux trajectoires différentes, une même ambition, pour une finale mémorable.

Avec ce nouveau trophée, le Maroc confirme sa domination dans le football arabe et enrichit un palmarès déjà impressionnant. Cette 17ᵉ Coupe arabe est bien plus qu’un titre : elle symbolise une génération conquérante, un collectif soudé et un public fidèle.

Les Lions de l’Atlas ont rugi au Qatar, et leur rugissement résonnera longtemps dans la mémoire du football arabe !

