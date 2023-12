Création d’entreprise 100% en ligne. Mi-solution, ni-mirage

Presque libre des tracas administratifs : créer une entreprise en ligne au Maroc devient possible. La plateforme www.directentreprise.ma permet désormais de créer une entreprise entièrement en ligne, marquant ainsi une transition vers un processus simplifié et numérique. Mais le raccourcissement des délais de traitement va dépendre de l’engagement de toutes les parties prenantes.

Bonne nouvelle pour le monde des affaires au Maroc, la plateforme www.directentreprise.ma offre désormais la possibilité de créer une entreprise entièrement en ligne. Plusieurs experts-comptables et professionnels saluent cette initiative, soulignant son impact positif sur le climat des affaires. N’empêche que d’autres expriment leur réserve.

Lire aussi | Cour des comptes : 80% des assujettis ont régularisé leur situation suite à la mise en demeure

L’expert-comptable et commissaire aux comptes, Abdelbasset Mohandis, témoigne de cette avancée majeure : « Créer une entreprise 100% en ligne est devenu possible au Maroc ! Oui», dit-il, et d’ajouter : « c’est une réalité, et j’ai personnellement créé une entreprise pour un client en 30 minutes depuis mon ordinateur et sans faire aucun déplacement ». Toutefois, le professionnel du chiffre précise que le service est encore en phase de test. La durée actuelle de la phase de test peut sembler être un défi, mais l’expert-comptable exprime sa confiance quant à la possibilité de créer une entreprise en seulement 48 heures grâce à l’engagement des partenaires concernés. Comme tout projet, il est important de souligner que la phase de test nécessite du temps pour s’assurer du bon fonctionnement de la plateforme. Par conséquent, l’engagement de toutes les parties prenantes sera déterminant. Cela dit, rappelons qu’en avril 2022, Abdelaziz Babqiqi, directeur général de l’OMPIC, annonçait que l’institution n’attendait que «le feu vert du gouvernement pour le lancement de la plateforme».

L’ajout d’autres services

Cette transformation digitale de la création d’entreprises est rendue possible grâce à la collaboration entre l’OMPIC (Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale), la DGI (Direction Générale des Impôts), le Tribunal de commerce et la CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale). Tablant sur le succès de la phase pilote, cette initiative devrait ouvrir la voie à un déploiement complet dans les mois à venir. Autant dire que l’initiative de cette plateforme en ligne est perçue comme un pas en avant significatif pour le Maroc dans le domaine des affaires. Optimiste, Abdelbasset Mohandis se montre convaincu que cette avancée permettra au pays de gagner en compétitivité et d’améliorer son climat des affaires à long terme.

Lire aussi | Royal Air Maroc réélue meilleure compagnie aérienne en Afrique

Il faut dire que cette plateforme offre non seulement un processus simplifié pour la création d’entreprises, mais elle promet également de fournir d’autres services juridiques qui étaient traditionnellement fastidieux et consommaient beaucoup de temps et de ressources.

A la clé, le renforcement de la confiance des entrepreneurs dans le système

Cette transition vers un environnement digital sécurisé est un pas en avant significatif pour soutenir l’esprit d’entreprise et encourager l’investissement au Maroc. Dr. Mohamed Mahfoudi, expert en droit, s’interroge sur l’importance que va prendre cette nouvelle plateforme : «Est la nouvelle voie électronique officielle des futurs entrepreneurs, des entreprises et des professionnels pour accomplir toutes les démarches liées à la création et la vie de l’entreprise ? ». La question mérite d’être soulignée, d’autant plus que la plateforme propose des processus simplifiés et juridiquement conformes via un environnement digital sécurisé.

Lire aussi | La retenue à la source de la TVA : les mesures de contrôle renforcées

Cette avancée majeure dans la création d’entreprises au Maroc est un signe clair de progrès et d’innovation. Elle permettra de réduire les délais et les coûts associés à la création d’entreprises, tout en renforçant la confiance des entrepreneurs dans le système. En simplifiant les procédures administratives, le Maroc améliore son attractivité économique et renforce son positionnement dans le contexte mondial des affaires. Cette initiative témoigne de la volonté du pays de s’adapter aux évolutions technologiques et de tirer parti des opportunités offertes par le numérique.

Parlons d’engagement des partenaires concernés

Malgré les avantages potentiels de cette approche, il existe encore des défis majeurs qui entravent l’engagement des partenaires concernés. Des analystes soulignent des problèmes persistants liés au Tribunal de Commerce, affirmant que celui-ci bloque souvent les procédures pour des raisons diverses et variées. Cette observation est corroborée par un autre qui ajoute que les blocages au niveau du tribunal peuvent entraîner des délais de traitement considérables, allant jusqu’à un mois et demi, voire plus. Dans certains cas, les créateurs d’entreprises ont été contraints de déposer une plainte auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) afin de solliciter leur intervention auprès du tribunal de commerce. Par conséquent, il semble que, pour le moment, l’utilisation des voies traditionnelles pour la création d’entreprises soit plus rapide que l’utilisation de la plateforme en ligne.

Lire aussi | France. La loi sur l’immigration adoptée.. Voici les nouvelles dispositions

Néanmoins, il convient de rester optimiste quant à l’évolution de la situation. Avec le temps, il est raisonnable de s’attendre à ce que les obstacles rencontrés soient résolus progressivement. L’intégration de processus en ligne dans le système juridique et administratif du Maroc nécessite une adaptation et une harmonisation des pratiques existantes. Les difficultés actuelles peuvent être considérées comme des défis inhérents au processus de modernisation et de transition vers une économie numérique.

Ainsi, la transformation numérique nécessite une adaptation des institutions et des processus juridiques existants pour garantir un environnement en ligne sûr et transparent. Pour assurer une résolution rapide des litiges, les tribunaux de commerce vont devoir mettre en place des procédures efficaces pour traiter les demandes en ligne. De même, des efforts supplémentaires doivent être déployés pour harmoniser les pratiques et les réglementations afin de garantir que tous les entrepreneurs bénéficient des mêmes opportunités.