Décarbonation maritime. Tanger Med trace la voie d’un port plus vert

Face aux défis climatiques et à la pression croissante des réglementations internationales, le Groupe Tanger Med s’impose comme un modèle de transition énergétique. Par des actions concrètes et innovantes, son complexe portuaire marocain et ses zones industrielles tracent la voie vers un avenir maritime et industriel durable. Le groupe qui intervenait lors du Salon international Logismed à travers le panel « Ports, transport et logistique face aux enjeux de la décarbonation » a présenté sa stratégie de décarbonation. Objectif : devenir un port 100 % vert à l’horizon 2030, tout en maintenant sa compétitivité à l’échelle mondiale.

Face à l’urgence climatique et aux normes environnementales de plus en plus strictes, Tanger Med ne se contente plus de suivre le mouvement : il le précède. Situé au carrefour stratégique entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie, le complexe portuaire

marocain a fait de la décarbonation un levier central de sa stratégie de développement. Électrification des quais, recours accru aux énergies renouvelables, gestion optimisée des ressources, intégration progressive de carburants alternatifs : autant de mesures qui témoignent d’un engagement structuré et ambitieux.

Tanger Med répond ainsi à une double exigence : respecter les nouvelles obligations internationales, tout en renforçant sa compétitivité sur la scène logistique mondiale. « Nous inscrivons la transition énergétique au cœur de notre stratégie », souligne Amine Benyessef, Directeur de la décarbonation au sein du Groupe, qui intervenait lors d’un panel sous le thème « Ports, transport et logistique face aux enjeux de la décarbonation », organisé dans le cadre du Salon International du Transport et de la Logistique pour l’Afrique et la Méditerranée (Logismed).

Anticiper la réglementation internationale

Le secteur maritime mondial entre dans une nouvelle ère. L’Organisation Maritime Internationale (OMI) a récemment approuvé un mécanisme de tarification du carbone pour le transport maritime, qui entrera en vigueur dès 2028. Ce dispositif vise à réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre des navires, les contraignant à recourir à des connexions électriques durant les escales dans les ports et à adopter des carburants plus propres pour la navigation, sous peine de sanctions financières.

Cette réforme s’inscrit dans un objectif plus large : atteindre la neutralité carbone du secteur d’ici 2050. Une perspective qui bouleverse l’équation économique des ports, appelés à s’adapter rapidement. Conscient de cet impératif, Tanger Med entend garder une longueur d’avance sur ses concurrents européens et asiatiques.

L’initiative s’aligne par ailleurs avec la stratégie nationale marocaine visant à porter à 52 % la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du pays à l’horizon 2030. Le complexe portuaire, en tant qu’acteur industriel et logistique majeur, s’inscrit pleinement dans cette dynamique nationale.

Une stratégie énergétique fondée sur quatre piliers

Dès 2022, Tanger Med a formalisé une stratégie énergétique ambitieuse qui poursuit un double objectif : d’une part, atteindre la neutralité carbone sur le périmètre des activités directes du groupe Tanger Med et d’autre part, déployer une offre de services de décarbonation au profit de ses clients et partenaires, aussi bien au niveau maritime qu’industriel.

Cette stratégie se décline au travers de quatre axes d’intervention majeurs : l’approvisionnement en énergies renouvelables, la mobilité verte, l’optimisation de l’efficacité énergétique et la gestion circulaire des ressources. Elle s’appuie également de manière transverse sur les leviers que constituent l’innovation technologique et la digitalisation.

Une alimentation électrique 100 % verte en place pour le complexe portuaire

Depuis décembre 2024, l’approvisionnement en électricité verte est une réalité à Tanger Med, grâce à des contrats d’approvisionnement conclus avec des producteurs nationaux d’électricité renouvelable.

En complément de cet approvisionnement auprès des développeurs privés nationaux d’énergie renouvelable, Tanger Med développe des projets d’autoproduction solaires pour accompagner la croissance de la demande électrique du port.

Dans ce cadre, une centrale photovoltaïque d’une capacité de 1.3 MW a d’ores et déjà été installée sur les toitures des bâtiments administratifs du port et a permis en 2024 de produire 2 000 MWh d’électricité renouvelable.

Par ailleurs le Groupe développe actuellement un projet pionnier au Maroc avec l’installation d’une centrale photovoltaïque flottant sur une superficie de 8 Ha au niveau du barrage Oued Rmel. Situé à proximité immédiate du port de Tanger Med, avec une capacité de 13 MW, ce parc solaire flottant qui devrait entrer en service courant S2 2025 permettra d’alimenter le port tout en réduisant l’évaporation de l’eau au niveau du barrage Oued Rmel.

Une infrastructure de connexion électrique des navires à quai avec à la clé des escales zéro émission

Cette transition énergétique bénéficie à l’ensemble de l’écosystème portuaire, y compris les navires accostés, qui peuvent désormais se brancher à des installations Onshore Power Supply (OPS) alimentées à l’énergie renouvelable.

Une première infrastructure OPS a été installée au terminal à conteneurs TC4 sur un linéaire de quai de 800 mètres. D’une puissance de 8 MVA, elle permet de prendre en charge un méga porte-conteneur (ceux pouvant transporter jusqu’à 24 000 conteneurs) ou simultanément deux porte-conteneurs de taille intermédiaire. Les navires raccordés à cette installation n’ayant plus besoin de recourir à leurs moteurs auxiliaires pour leurs besoins en électricité durant l’escale, les émissions évitées peuvent atteindre la centaine de tonnes de CO2 par escale.

Tanger Med prévoit la généralisation à l’ensemble des quais de cette infrastructure. À terme, tous les ferrys et porte-conteneurs compatibles pourront effectuer des escales zéro émission au port de Tanger Med.

« La généralisation de cette infrastructure, déjà en place sur 800 mètres de quai, est l’un des chantiers majeurs de notre transition énergétique », affirme Amine Benyessef. Cette initiative prend une dimension stratégique dans le contexte de la future taxe carbone de l’Organisation Maritime Internationale.

Vers une mobilité plus propre

Tanger Med étend également ses efforts à la mobilité interne. Depuis 2022, une partie de la flotte de service du port a été électrifiée. Le recours à des véhicules électriques s’est intensifié afin de réduire l’empreinte carbone du port avec un parc de 34 véhicules électriques et 10 bornes de recharge déployées.

Mais le véritable défi reste les engins de manutentions portuaires, avec plus de 10 millions de conteneurs traités par le port de Tanger Med en 2024, l’enjeu est important. Pour répondre à cette problématique, des solutions de décarbonation adaptées sont en cours de déploiement, dans une logique de logistique durable et compétitive.

Une économie circulaire bien ancrée

La transition énergétique de Tanger Med s’appuie aussi sur un modèle d’économie circulaire. Une stratégie intégrée de gestion des déchets couvre l’ensemble des zones industrielles et installations portuaires. En 2024, plus de 17 569 tonnes de déchets ont été traitées au sein du complexe portuaire et des zones d’activité du Groupe Tanger Med.

Le port a développé quatre stations d’épuration et prévoit l’ouverture, au second semestre 2025, d’un centre de tri et de valorisation des déchets solides capable de traiter jusqu’à 29 000 tonnes de déchets par an. Cette infrastructure permettra de traiter les déchets issus du complexe portuaire et de la plate-forme industrielle gérée par le Groupe, permettant ainsi des réductions significatives de l’empreinte carbone des opérations au bénéfice des opérateurs portuaires et des industriels.

Une dynamique portée par l’innovation et la coopération

Pour maintenir cette dynamique, Tanger Med s’appuie sur deux leviers principaux : l’intégration d’une expertise technique de haut niveau et le soutien à l’innovation. En collaborant étroitement avec ses partenaires, le port accélère l’adoption de nouvelles technologies et favorise la recherche de solutions énergétiques propres.

« À l’instar du virage numérique engagé il y a une dizaine d’années par le Groupe Tanger Med au bénéfice de sa compétitivité, nous abordons la transition énergétique avec volontarisme et agilité», résume Amine Benyessef. Le port ambitionne ainsi de renforcer sa compétitivité et celle de son écosystème clients en offrant les solutions de décarbonation les plus avant-gardistes tout en s’appuyant sur le potentiel du Royaume en termes d’énergies renouvelables.

Une vision verte et globale

Aujourd’hui, Tanger Med ne se contente pas de répondre aux exigences actuelles de décarbonation. Il les anticipe, les intègre à son ADN et les transforme en opportunité stratégique. En plaçant l’innovation au cœur de son modèle, en maîtrisant ses ressources énergétiques et en repensant ses infrastructures, le complexe portuaire vise à s’imposer comme une référence internationale dans la logistique maritime verte tout en apportant sa contribution à la feuille de route de transition énergétique établie par le Royaume.

Tanger Med, un port certifié ISO 50001

Dans le cadre de sa stratégie de transition énergétique, le complexe portuaire a obtenu fin 2024 la certification ISO 50001, norme internationale qui reconnaît les organisations engagées dans une gestion efficace de l’énergie. Une distinction qui vient couronner les efforts déployés pour réduire la consommation énergétique et renforcer la performance environnementale des installations.

Cette certification, axée sur l’amélioration continue de l’efficacité énergétique, marque une étape stratégique dans la démarche de décarbonation du port. Elle reflète une volonté claire : inscrire Tanger Med parmi les leaders en matière d’innovation verte dans le secteur maritime.

Parmi les actions concrètes mises en œuvre, le remplacement de l’ensemble de l’éclairage public par des luminaires LED figure parmi les mesures phares. Cette initiative a permis de réduire la consommation énergétique de l’éclairage de 60 %, tout en assurant une meilleure performance lumineuse sur les différentes zones du port.

Au-delà de cette avancée technique, c’est toute une dynamique de transformation énergétique qui est à l’œuvre. La certification ISO 50001 vient ainsi renforcer la crédibilité de Tanger Med dans sa démarche proactive pour maîtriser sa consommation d’énergie, optimiser ses opérations, et réduire son empreinte carbone.